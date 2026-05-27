Мишустин призвал упростить получение единого пособия для семей
2026-05-27T10:46+0300
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Получение единого пособия для семей необходимо упрощать, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава правительства в среду встретился с председателем Фонда пенсионного и социального страхования Сергеем Чирковым. Мишустин отметил необходимость дальнейшей работы по упрощению получения сервисов Соцфонда и развитию электронного формата. "Это, конечно, в равной степени относится и ко всем услугам, которые представляет фонд, включая единое пособие для семей с детьми. По поручению главы государства (Владимира Путина - ред.) правительство сохранило право на него для родителей, которые воспитывают трех детей и более, чтобы они продолжали получать такую выплату, даже при незначительном превышении... среднедушевого дохода", - сказал Мишустин. Он подчеркнул, что необходимо помогать семьям с оформлением доступных им льгот. "И также нужно тщательно контролировать, как ведется вся эта работа, чтобы вообще семьи, для которых предусмотрено такое пособие, получали выплату оперативно, без лишних проволочек", - добавил Мишустин.
