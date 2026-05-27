Правительство подготовило проект о переносе части задолженности регионов
2026-05-27T00:18+0300
МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. Правительство РФ подготовило законопроект о переносе части задолженности регионов по бюджетным кредитам с 2026 года на 2030 год на сумму более 100 миллиардов рублей, заявил министр финансов Антон Силуанов.
С такой инициативой к президенту РФ Владимиру Путину ранее обратилась "Единая Россия". В партии предложили также направить высвободившиеся средства на социальную поддержку жителей. Путин поддержал инициативу и попросил депутатов и сенаторов оперативно заняться данным вопросом.
"Президент поддержал инициативу "Единой России" перенести с 2026 года на 2030 год 1/3 задолженности по бюджетным кредитам. Речь идет о сумме свыше 100 миллиардов рублей. Эти средства регионы смогут направить на сокращение рыночных заимствований и социальные обязательства. Соответствующий законопроект правительством подготовлен", - сказал Силуанов в интервью газете "Коммерсант".
Минфин РФ также предложил запустить новый вид казначейского кредита, благодаря которому субъекты РФ смогут покрыть кассовые разрывы в течение месяца, сообщал в конце апреля Силуанов.
Казначейские кредиты Минфин предоставляет в ходе исполнения бюджета. Новый казначейский кредит будет запущен в рамках утвержденного объема в размере 330 миллиардов рублей, отмечал тогда Силуанов.
