https://1prime.ru/20260527/pravitelstvo-870239436.html

Правительство подготовило проект о переносе части задолженности регионов

Правительство подготовило проект о переносе части задолженности регионов - 27.05.2026, ПРАЙМ

Правительство подготовило проект о переносе части задолженности регионов

Правительство РФ подготовило законопроект о переносе части задолженности регионов по бюджетным кредитам с 2026 года на 2030 год на сумму более 100 миллиардов... | 27.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-27T00:18+0300

2026-05-27T00:18+0300

2026-05-27T00:18+0300

экономика

россия

финансы

рф

антон силуанов

владимир путин

единая россия

минфин

минфин рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870239436.jpg?1779830282

МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. Правительство РФ подготовило законопроект о переносе части задолженности регионов по бюджетным кредитам с 2026 года на 2030 год на сумму более 100 миллиардов рублей, заявил министр финансов Антон Силуанов. С такой инициативой к президенту РФ Владимиру Путину ранее обратилась "Единая Россия". В партии предложили также направить высвободившиеся средства на социальную поддержку жителей. Путин поддержал инициативу и попросил депутатов и сенаторов оперативно заняться данным вопросом. "Президент поддержал инициативу "Единой России" перенести с 2026 года на 2030 год 1/3 задолженности по бюджетным кредитам. Речь идет о сумме свыше 100 миллиардов рублей. Эти средства регионы смогут направить на сокращение рыночных заимствований и социальные обязательства. Соответствующий законопроект правительством подготовлен", - сказал Силуанов в интервью газете "Коммерсант". Минфин РФ также предложил запустить новый вид казначейского кредита, благодаря которому субъекты РФ смогут покрыть кассовые разрывы в течение месяца, сообщал в конце апреля Силуанов. Казначейские кредиты Минфин предоставляет в ходе исполнения бюджета. Новый казначейский кредит будет запущен в рамках утвержденного объема в размере 330 миллиардов рублей, отмечал тогда Силуанов.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, рф, антон силуанов, владимир путин, единая россия, минфин, минфин рф