"Будут похороны". В США забили тревогу после предупреждения России - 27.05.2026, ПРАЙМ
"Будут похороны". В США забили тревогу после предупреждения России
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Российские удары по Киеву в ответ на атаку на колледж в Старобельске будут самыми мощными, предположил отставной офицер разведки американской морской пехоты, военный аналитик Скотт Риттер."Это будут самые разрушительные удары по европейской столице со времен Второй мировой войны", — заявил он в эфире YouTube-канала Judging Freedom.Эксперт также считает, что ответная операция России продемонстрирует странам Европы, что подобное может произойти и у них."Европейцы заявили, что не будут покидать Киев. Удачи им. Надеюсь, что им нравятся похороны, поскольку они будут", — подчеркнул Риттер.Накануне представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что Евросоюз не намерен эвакуировать своих дипломатов из Киева на фоне предупреждения МИД России.В понедельник российское ведомство заявило, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем ВС России приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.
"Будут похороны". В США забили тревогу после предупреждения России

Риттер: удары возмездия по Киеву будут самыми мощными

МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Российские удары по Киеву в ответ на атаку на колледж в Старобельске будут самыми мощными, предположил отставной офицер разведки американской морской пехоты, военный аналитик Скотт Риттер.
"Это будут самые разрушительные удары по европейской столице со времен Второй мировой войны", — заявил он в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Эксперт также считает, что ответная операция России продемонстрирует странам Европы, что подобное может произойти и у них.
"Европейцы заявили, что не будут покидать Киев. Удачи им. Надеюсь, что им нравятся похороны, поскольку они будут", — подчеркнул Риттер.
Накануне представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что Евросоюз не намерен эвакуировать своих дипломатов из Киева на фоне предупреждения МИД России.
В понедельник российское ведомство заявило, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем ВС России приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.
