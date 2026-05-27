https://1prime.ru/20260527/preduprezhdenie-870258886.html

"Будут похороны". В США забили тревогу после предупреждения России

"Будут похороны". В США забили тревогу после предупреждения России - 27.05.2026, ПРАЙМ

"Будут похороны". В США забили тревогу после предупреждения России

Российские удары по Киеву в ответ на атаку на колледж в Старобельске будут самыми мощными, предположил отставной офицер разведки американской морской пехоты,... | 27.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-27T16:41+0300

2026-05-27T16:41+0300

2026-05-27T16:41+0300

россия

мировая экономика

киев

европа

скотт риттер

ес

мид рф

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0d/853547694_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_2dab4d5c6d5cdc002e4521065b83f075.jpg

МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Российские удары по Киеву в ответ на атаку на колледж в Старобельске будут самыми мощными, предположил отставной офицер разведки американской морской пехоты, военный аналитик Скотт Риттер."Это будут самые разрушительные удары по европейской столице со времен Второй мировой войны", — заявил он в эфире YouTube-канала Judging Freedom.Эксперт также считает, что ответная операция России продемонстрирует странам Европы, что подобное может произойти и у них."Европейцы заявили, что не будут покидать Киев. Удачи им. Надеюсь, что им нравятся похороны, поскольку они будут", — подчеркнул Риттер.Накануне представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что Евросоюз не намерен эвакуировать своих дипломатов из Киева на фоне предупреждения МИД России.В понедельник российское ведомство заявило, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем ВС России приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.

https://1prime.ru/20260527/evropa-870258624.html

https://1prime.ru/20260527/ukraina-870246673.html

киев

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, киев, европа, скотт риттер, ес, мид рф, всу