СМИ: в Прибалтике задумались о жестком шаге из-за БПЛА

Заинтересованность стран Балтии в строительстве бомбоубежищ вызвана успешными операциями российских беспилотных летательных аппаратов на территории Украины, как | 27.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-27T05:16+0300

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Заинтересованность стран Балтии в строительстве бомбоубежищ вызвана успешными операциями российских беспилотных летательных аппаратов на территории Украины, как сообщает издание Politico."Разговоры о бомбоубежищах отражают растущую тревогу на восточном фланге НАТО по поводу масштабов и интенсивности российской кампании беспилотников против Украины", — говорится в материале.Politico отмечает, что прибалтийские государства беспокоятся о том, что их небольшая территория и плотность населения в городских районах не позволят избежать ошибок в случае масштабного нападения. "Растущая тревога затронула даже балтийские рынки недвижимости", — отмечается в материале.В четверг премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что учащение эпизодов с использованием беспилотников в регионе Прибалтики делает возможной реальную угрозу военного конфликта в Европе.Начиная с конца марта, беспилотники неоднократно пересекали границы Латвии, Литвы и Эстонии. Москва направила прибалтийским государствам специальное предупреждение.19 мая российская Служба внешней разведки заявила, что украинское командование готовится провести серию новых террористических атак по тыловым областям страны. Украина планирует запускать дроны с территории прибалтийских государств, чтобы сократить время их подлета.

