Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: в Прибалтике задумались о жестком шаге из-за БПЛА - 27.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260527/pribaltika-870244305.html
СМИ: в Прибалтике задумались о жестком шаге из-за БПЛА
СМИ: в Прибалтике задумались о жестком шаге из-за БПЛА - 27.05.2026, ПРАЙМ
СМИ: в Прибалтике задумались о жестком шаге из-за БПЛА
Заинтересованность стран Балтии в строительстве бомбоубежищ вызвана успешными операциями российских беспилотных летательных аппаратов на территории Украины, как | 27.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-27T05:16+0300
2026-05-27T05:16+0300
мировая экономика
украина
балтия
польша
дональд туск
politico
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/76743/85/767438572_0:89:1501:933_1920x0_80_0_0_421b75ab56ebdd100d6dfe16dca2f13f.jpg
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Заинтересованность стран Балтии в строительстве бомбоубежищ вызвана успешными операциями российских беспилотных летательных аппаратов на территории Украины, как сообщает издание Politico."Разговоры о бомбоубежищах отражают растущую тревогу на восточном фланге НАТО по поводу масштабов и интенсивности российской кампании беспилотников против Украины", — говорится в материале.Politico отмечает, что прибалтийские государства беспокоятся о том, что их небольшая территория и плотность населения в городских районах не позволят избежать ошибок в случае масштабного нападения. "Растущая тревога затронула даже балтийские рынки недвижимости", — отмечается в материале.В четверг премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что учащение эпизодов с использованием беспилотников в регионе Прибалтики делает возможной реальную угрозу военного конфликта в Европе.Начиная с конца марта, беспилотники неоднократно пересекали границы Латвии, Литвы и Эстонии. Москва направила прибалтийским государствам специальное предупреждение.19 мая российская Служба внешней разведки заявила, что украинское командование готовится провести серию новых террористических атак по тыловым областям страны. Украина планирует запускать дроны с территории прибалтийских государств, чтобы сократить время их подлета.
https://1prime.ru/20260517/estoniya-869998285.html
https://1prime.ru/20260511/latviya-869831480.html
https://1prime.ru/20260526/litva-870214522.html
украина
балтия
польша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76743/85/767438572_68:0:1431:1022_1920x0_80_0_0_d4753fd1ee077d7a1d1772b5285bdaab.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, балтия, польша, дональд туск, politico, нато
Мировая экономика, УКРАИНА, Балтия, ПОЛЬША, Дональд Туск, Politico, НАТО
05:16 27.05.2026
 
СМИ: в Прибалтике задумались о жестком шаге из-за БПЛА

Politico: страны Прибалтики стремятся построить бомбоубежища для защиты от БПЛА

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГорода мира. Вильнюс
Города мира. Вильнюс - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2026
Города мира. Вильнюс. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Заинтересованность стран Балтии в строительстве бомбоубежищ вызвана успешными операциями российских беспилотных летательных аппаратов на территории Украины, как сообщает издание Politico.

"Разговоры о бомбоубежищах отражают растущую тревогу на восточном фланге НАТО по поводу масштабов и интенсивности российской кампании беспилотников против Украины", — говорится в материале.
Флаг Эстонии
Эстония выступила с громким призывом в отношении России
17 мая, 13:22
Politico отмечает, что прибалтийские государства беспокоятся о том, что их небольшая территория и плотность населения в городских районах не позволят избежать ошибок в случае масштабного нападения.

"Растущая тревога затронула даже балтийские рынки недвижимости", — отмечается в материале.
Флаг Латвии
Ушедший в отставку министр обороны Латвии Спрудс устроил скандал
11 мая, 05:04
В четверг премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что учащение эпизодов с использованием беспилотников в регионе Прибалтики делает возможной реальную угрозу военного конфликта в Европе.

Начиная с конца марта, беспилотники неоднократно пересекали границы Латвии, Литвы и Эстонии. Москва направила прибалтийским государствам специальное предупреждение.

19 мая российская Служба внешней разведки заявила, что украинское командование готовится провести серию новых террористических атак по тыловым областям страны. Украина планирует запускать дроны с территории прибалтийских государств, чтобы сократить время их подлета.
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2026
"Кошмарные сценарии": глава МИД Литвы высказался об атаке на Калининград
Вчера, 06:09
 
Мировая экономикаУКРАИНАБалтияПОЛЬШАДональд ТускPoliticoНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала