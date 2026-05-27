https://1prime.ru/20260527/pribyl-870239693.html

Прибыль российских IT-компаний по итогам 2025 года выросла на 21%

Прибыль российских IT-компаний по итогам 2025 года выросла на 21% - 27.05.2026, ПРАЙМ

Прибыль российских IT-компаний по итогам 2025 года выросла на 21%

Совокупная прибыль российских IT-компаний по итогам 2025 года выросла на 21%, до 1,676 триллиона рублей, а выручка увеличилась на 14% и составила 13,973... | 27.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-27T00:18+0300

2026-05-27T00:18+0300

2026-05-27T00:18+0300

бизнес

россия

финансы

рф

дмитрий григоренко

фнс россии

фнс

росстат

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870239693.jpg?1779830291

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Совокупная прибыль российских IT-компаний по итогам 2025 года выросла на 21%, до 1,676 триллиона рублей, а выручка увеличилась на 14% и составила 13,973 триллиона рублей, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "Общая выручка организаций IT-отрасли увеличилась на 14%, до 13,973 триллиона рублей. Прибыль организаций достигла 1,676 триллиона рублей, что на 21% превышает показатели 2024 года", - сообщили там со ссылкой на результаты ежеквартального мониторинга IT-отрасли. "Продолжают действовать ключевые меры поддержки IT-отрасли, включая пониженную ставку по налогу на прибыль. Сохраняется пониженный тариф страховых взносов. Это дает свои результаты. Сектор демонстрирует позитивную динамику по выручке, прибыли, занятости и налоговой отдаче", - отметили в аппарате. Ежеквартальный мониторинг проводит АНО "Цифровая экономика". В рамках мониторинга исследуются показатели организаций, включенных в реестр IT-компаний. Поставщиками данных для оценки IT-отрасли выступают ФНС России, Росстат, ФТС и Банк России.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, финансы, рф, дмитрий григоренко, фнс россии, фнс, росстат