Прибыль российских IT-компаний по итогам 2025 года выросла на 21%
2026-05-27T00:18+0300
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Совокупная прибыль российских IT-компаний по итогам 2025 года выросла на 21%, до 1,676 триллиона рублей, а выручка увеличилась на 14% и составила 13,973 триллиона рублей, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
"Общая выручка организаций IT-отрасли увеличилась на 14%, до 13,973 триллиона рублей. Прибыль организаций достигла 1,676 триллиона рублей, что на 21% превышает показатели 2024 года", - сообщили там со ссылкой на результаты ежеквартального мониторинга IT-отрасли.
"Продолжают действовать ключевые меры поддержки IT-отрасли, включая пониженную ставку по налогу на прибыль. Сохраняется пониженный тариф страховых взносов. Это дает свои результаты. Сектор демонстрирует позитивную динамику по выручке, прибыли, занятости и налоговой отдаче", - отметили в аппарате.
Ежеквартальный мониторинг проводит АНО "Цифровая экономика". В рамках мониторинга исследуются показатели организаций, включенных в реестр IT-компаний. Поставщиками данных для оценки IT-отрасли выступают ФНС России, Росстат, ФТС и Банк России.
