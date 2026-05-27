Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Прибыль промпредприятий Китая в январе-апреле выросла на 18,2% - 27.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260527/pribyl-870247362.html
Прибыль промпредприятий Китая в январе-апреле выросла на 18,2%
Прибыль промпредприятий Китая в январе-апреле выросла на 18,2% - 27.05.2026, ПРАЙМ
Прибыль промпредприятий Китая в январе-апреле выросла на 18,2%
Совокупная прибыль крупных промышленных предприятий Китая по итогам января-апреля 2026 года достигла 2,435 триллиона юаней (358,9 миллиарда долларов),... | 27.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-27T07:52+0300
2026-05-27T07:52+0300
экономика
промышленность
мировая экономика
китай
кнр
гонконг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870247362.jpg?1779857530
ПЕКИН, 27 мая - ПРАЙМ. Совокупная прибыль крупных промышленных предприятий Китая по итогам января-апреля 2026 года достигла 2,435 триллиона юаней (358,9 миллиарда долларов), увеличившись на 18,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, свидетельствуют данные государственного статистического управления КНР. "В январе-апреле 2026 года совокупная прибыль крупных промышленных предприятий Китая достигла 2,435 триллиона юаней, рост в годовом выражении составил 18,2%", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Доходы китайских предприятий, занятых в добывающей промышленности, за отчетный период выросли на 26% в годовом выражении, составив 361,84 миллиарда юаней (53,3 миллиарда долларов). Прибыль компаний в обрабатывающей отрасли выросла на 20,4%, до 1,8 триллиона юаней (265,5 миллиарда долларов). Доход предприятий, занятых в производстве и передаче электричества, тепловой энергии и газа, снизился на 1,9% и составил 272,01 миллиарда юаней (40,08 миллиарда долларов). Кроме того, согласно подсчетам статистического бюро, прибыль крупных государственных промпредприятий за первые четыре месяца текущего года выросла на 17,1% в годовом выражении, до 827,15 миллиарда юаней (121,8 миллиарда долларов). Прибыль акционерных предприятий выросла на 24%, составив 1,883 триллиона юаней (277,527 миллиарда долларов). Прибыль иностранных компаний, а также компаний Гонконга, Макао и Тайваня повысилась на 2,3% - до 542,24 миллиарда юаней (79,89 миллиарда долларов), а частных - выросла на 23,7%, до 651,14 миллиарда юаней (95,9 миллиарда долларов).
китай
кнр
гонконг
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, мировая экономика, китай, кнр, гонконг
Экономика, Промышленность, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, ГОНКОНГ
07:52 27.05.2026
 
Прибыль промпредприятий Китая в январе-апреле выросла на 18,2%

Совокупная прибыль промпредприятий Китая в январе-апреле выросла на 18,2%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ПЕКИН, 27 мая - ПРАЙМ. Совокупная прибыль крупных промышленных предприятий Китая по итогам января-апреля 2026 года достигла 2,435 триллиона юаней (358,9 миллиарда долларов), увеличившись на 18,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, свидетельствуют данные государственного статистического управления КНР.
"В январе-апреле 2026 года совокупная прибыль крупных промышленных предприятий Китая достигла 2,435 триллиона юаней, рост в годовом выражении составил 18,2%", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Доходы китайских предприятий, занятых в добывающей промышленности, за отчетный период выросли на 26% в годовом выражении, составив 361,84 миллиарда юаней (53,3 миллиарда долларов). Прибыль компаний в обрабатывающей отрасли выросла на 20,4%, до 1,8 триллиона юаней (265,5 миллиарда долларов). Доход предприятий, занятых в производстве и передаче электричества, тепловой энергии и газа, снизился на 1,9% и составил 272,01 миллиарда юаней (40,08 миллиарда долларов).
Кроме того, согласно подсчетам статистического бюро, прибыль крупных государственных промпредприятий за первые четыре месяца текущего года выросла на 17,1% в годовом выражении, до 827,15 миллиарда юаней (121,8 миллиарда долларов).
Прибыль акционерных предприятий выросла на 24%, составив 1,883 триллиона юаней (277,527 миллиарда долларов). Прибыль иностранных компаний, а также компаний Гонконга, Макао и Тайваня повысилась на 2,3% - до 542,24 миллиарда юаней (79,89 миллиарда долларов), а частных - выросла на 23,7%, до 651,14 миллиарда юаней (95,9 миллиарда долларов).
 
ЭкономикаПромышленностьМировая экономикаКИТАЙКНРГОНКОНГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала