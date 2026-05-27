Прибыль промпредприятий Китая в январе-апреле выросла на 18,2%

Совокупная прибыль крупных промышленных предприятий Китая по итогам января-апреля 2026 года достигла 2,435 триллиона юаней (358,9 миллиарда долларов),...

2026-05-27T07:52+0300

ПЕКИН, 27 мая - ПРАЙМ. Совокупная прибыль крупных промышленных предприятий Китая по итогам января-апреля 2026 года достигла 2,435 триллиона юаней (358,9 миллиарда долларов), увеличившись на 18,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, свидетельствуют данные государственного статистического управления КНР. "В январе-апреле 2026 года совокупная прибыль крупных промышленных предприятий Китая достигла 2,435 триллиона юаней, рост в годовом выражении составил 18,2%", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Доходы китайских предприятий, занятых в добывающей промышленности, за отчетный период выросли на 26% в годовом выражении, составив 361,84 миллиарда юаней (53,3 миллиарда долларов). Прибыль компаний в обрабатывающей отрасли выросла на 20,4%, до 1,8 триллиона юаней (265,5 миллиарда долларов). Доход предприятий, занятых в производстве и передаче электричества, тепловой энергии и газа, снизился на 1,9% и составил 272,01 миллиарда юаней (40,08 миллиарда долларов). Кроме того, согласно подсчетам статистического бюро, прибыль крупных государственных промпредприятий за первые четыре месяца текущего года выросла на 17,1% в годовом выражении, до 827,15 миллиарда юаней (121,8 миллиарда долларов). Прибыль акционерных предприятий выросла на 24%, составив 1,883 триллиона юаней (277,527 миллиарда долларов). Прибыль иностранных компаний, а также компаний Гонконга, Макао и Тайваня повысилась на 2,3% - до 542,24 миллиарда юаней (79,89 миллиарда долларов), а частных - выросла на 23,7%, до 651,14 миллиарда юаней (95,9 миллиарда долларов).

