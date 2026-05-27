Продажи готовой еды в первом квартале выросли сильнее других сегментов - 27.05.2026, ПРАЙМ
Продажи готовой еды в первом квартале выросли сильнее других сегментов
2026-05-27T05:08+0300
05:08 27.05.2026
 
Продажи готовой еды в первом квартале выросли сильнее других сегментов

NTech: продажи готовой еды в первом квартале выросли сильнее других продуктовых сегментов

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Продажи готовой еды в первом квартале 2026 года выросли сильнее других продовольственных сегментов - на 14,3% в объеме и на 21,7% в деньгах по сравнению с тем же периодом прошлого года, рассказали РИА Новости в аналитической компании NTech.
"Из всех категорий продуктов питания лучшую динамику в первом квартале показала готовая еда, чьи продажи год к году увеличились на 14,3% в натуральном и на 21,7% в денежном выражении", - сообщили в компании.
В целом, по подсчетам NTech, объем российского рынка продуктов питания в первом квартале 2026 года вырос на 7,9% в деньгах и на 2,6% в объеме по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов отметил, что особенно примечательно ускорение темпов роста физических продаж по сравнению со второй половиной прошлого года. Так, еще по итогам третьего квартала 2025 года рынок показывал рост на 0,9% в годовом выражении в натуральном выражении, а в четвертом квартале 2025 года - 1,7%.
 
