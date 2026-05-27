https://1prime.ru/20260527/proliv-870251044.html

Иран и США не договорились о разблокировании Ормузского пролива

Иран и США не договорились о разблокировании Ормузского пролива - 27.05.2026, ПРАЙМ

Иран и США не договорились о разблокировании Ормузского пролива

Иран и США пока не достигли договоренности о разблокировании Ормузского пролива, заявил журналистам заместитель секретаря Высшего совета национальной... | 27.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-27T11:25+0300

2026-05-27T11:25+0300

2026-05-27T11:25+0300

мировая экономика

иран

ормузский пролив

сша

оман

https://cdnn.1prime.ru/img/83274/82/832748299_0:201:2929:1848_1920x0_80_0_0_5ffc72634d45c248094e73a2cfb5092f.jpg

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Иран и США пока не достигли договоренности о разблокировании Ормузского пролива, заявил журналистам заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери Кяни. "До тех пор, пока мы не договоримся о всех вопросах, мы считаем, что ни о чем не договорились", - сказал он в кулуарах Первого международного форума по безопасности, отвечая на вопрос, действительно ли достигнута договоренность о разблокировании Ормузского пролива.Кяни уточнил, что Иран и Оман вместе ведут переговоры об определении нового порядка прохода судов через Ормузский пролив."Иран и Оман, как прилегающие прибрежные государства, для определения нового механизма прохода через Ормузский пролив мы ведем переговоры вместе", - сказал Багери в кулуарах Первого Международного форума по безопасности.По его словам, условия и порядок прохода через Ормузский пролив будут совершенно другие по сравнению с тем, как это происходило до начала конфликта вокруг Ирана.Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.

https://1prime.ru/20260526/iran-870221375.html

иран

ормузский пролив

сша

оман

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, иран, ормузский пролив, сша, оман