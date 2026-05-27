Иран и США не договорились о разблокировании Ормузского пролива - 27.05.2026, ПРАЙМ
Иран и США не договорились о разблокировании Ормузского пролива
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Иран и США пока не достигли договоренности о разблокировании Ормузского пролива, заявил журналистам заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери Кяни. "До тех пор, пока мы не договоримся о всех вопросах, мы считаем, что ни о чем не договорились", - сказал он в кулуарах Первого международного форума по безопасности, отвечая на вопрос, действительно ли достигнута договоренность о разблокировании Ормузского пролива.Кяни уточнил, что Иран и Оман вместе ведут переговоры об определении нового порядка прохода судов через Ормузский пролив."Иран и Оман, как прилегающие прибрежные государства, для определения нового механизма прохода через Ормузский пролив мы ведем переговоры вместе", - сказал Багери в кулуарах Первого Международного форума по безопасности.По его словам, условия и порядок прохода через Ормузский пролив будут совершенно другие по сравнению с тем, как это происходило до начала конфликта вокруг Ирана.Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
11:25 27.05.2026
 
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Иран и США пока не достигли договоренности о разблокировании Ормузского пролива, заявил журналистам заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери Кяни.
"До тех пор, пока мы не договоримся о всех вопросах, мы считаем, что ни о чем не договорились", - сказал он в кулуарах Первого международного форума по безопасности, отвечая на вопрос, действительно ли достигнута договоренность о разблокировании Ормузского пролива.
Кяни уточнил, что Иран и Оман вместе ведут переговоры об определении нового порядка прохода судов через Ормузский пролив.
"Иран и Оман, как прилегающие прибрежные государства, для определения нового механизма прохода через Ормузский пролив мы ведем переговоры вместе", - сказал Багери в кулуарах Первого Международного форума по безопасности.
По его словам, условия и порядок прохода через Ормузский пролив будут совершенно другие по сравнению с тем, как это происходило до начала конфликта вокруг Ирана.
Башня Азади в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2026
"Приготовьтесь". Иран выступил с угрозой в адрес США
Вчера, 13:00
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
 
