Российская промышленность в апреле выросла на 1,9% в годовом выражении

2026-05-27T19:20+0300

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Промышленное производство в России в апреле выросло на 1,9% в годовом выражении после роста на 2,3% в марте, в месячном - снизилось на 4,1%, свидетельствуют данные Росстата. "Индекс промышленного производства составил в апреле 2026 года по сравнению с апрелем 2025 года - 101,9%, по сравнению с мартом 2026 года - 95,9%", - говорится в публикации. С исключением сезонного и календарного факторов промышленность в апреле выросла на 0,3%. По итогам января-апреля также рост - на 0,7% в годовом выражении. Согласно данным статистического ведомства, в сфере добычи полезных ископаемых промпроизводство в апреле в годовом выражении снизилось на 0,4% после роста 1% в марте; за январь-апрель - выросло на 0,5%. Обрабатывающая промышленность в апреле выросла на 3,1% в годовом выражении после роста на 3% месяцем ранее; по итогам первых четырех месяцев года - рост на 0,3%. Производство в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром в апреле показало рост на 0,9% в годовом выражении после 0,1% в марте; за январь-апрель выросло на 3,2%. В отрасли водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов производство в апреле выросло на 0,9% в годовом выражении после снижения на 2,4% в марте; за первые четыре месяца - спад на 2,6%.

