Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российская промышленность в апреле выросла на 1,9% в годовом выражении - 27.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260527/promyshlennost-870264425.html
Российская промышленность в апреле выросла на 1,9% в годовом выражении
Российская промышленность в апреле выросла на 1,9% в годовом выражении - 27.05.2026, ПРАЙМ
Российская промышленность в апреле выросла на 1,9% в годовом выражении
Промышленное производство в России в апреле выросло на 1,9% в годовом выражении после роста на 2,3% в марте, в месячном - снизилось на 4,1%, свидетельствуют... | 27.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-27T19:20+0300
2026-05-27T19:20+0300
промышленность
россия
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/56/842265608_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_799f3c578c0d5368e40a92c823d116df.jpg
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Промышленное производство в России в апреле выросло на 1,9% в годовом выражении после роста на 2,3% в марте, в месячном - снизилось на 4,1%, свидетельствуют данные Росстата. "Индекс промышленного производства составил в апреле 2026 года по сравнению с апрелем 2025 года - 101,9%, по сравнению с мартом 2026 года - 95,9%", - говорится в публикации. С исключением сезонного и календарного факторов промышленность в апреле выросла на 0,3%. По итогам января-апреля также рост - на 0,7% в годовом выражении. Согласно данным статистического ведомства, в сфере добычи полезных ископаемых промпроизводство в апреле в годовом выражении снизилось на 0,4% после роста 1% в марте; за январь-апрель - выросло на 0,5%. Обрабатывающая промышленность в апреле выросла на 3,1% в годовом выражении после роста на 3% месяцем ранее; по итогам первых четырех месяцев года - рост на 0,3%. Производство в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром в апреле показало рост на 0,9% в годовом выражении после 0,1% в марте; за январь-апрель выросло на 3,2%. В отрасли водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов производство в апреле выросло на 0,9% в годовом выражении после снижения на 2,4% в марте; за первые четыре месяца - спад на 2,6%.
https://1prime.ru/20260514/proizvodstvo-869928682.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/56/842265608_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_28d4c5c313ab3b890ee496d72b1e6a7f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, россия, росстат
Промышленность, РОССИЯ, Росстат
19:20 27.05.2026
 
Российская промышленность в апреле выросла на 1,9% в годовом выражении

Росстат: промышленное производство в РФ в апреле выросло на 1,9% в годовом выражении

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2026
Флаги России. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Промышленное производство в России в апреле выросло на 1,9% в годовом выражении после роста на 2,3% в марте, в месячном - снизилось на 4,1%, свидетельствуют данные Росстата.
"Индекс промышленного производства составил в апреле 2026 года по сравнению с апрелем 2025 года - 101,9%, по сравнению с мартом 2026 года - 95,9%", - говорится в публикации.
С исключением сезонного и календарного факторов промышленность в апреле выросла на 0,3%. По итогам января-апреля также рост - на 0,7% в годовом выражении.
Согласно данным статистического ведомства, в сфере добычи полезных ископаемых промпроизводство в апреле в годовом выражении снизилось на 0,4% после роста 1% в марте; за январь-апрель - выросло на 0,5%. Обрабатывающая промышленность в апреле выросла на 3,1% в годовом выражении после роста на 3% месяцем ранее; по итогам первых четырех месяцев года - рост на 0,3%.
Производство в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром в апреле показало рост на 0,9% в годовом выражении после 0,1% в марте; за январь-апрель выросло на 3,2%. В отрасли водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов производство в апреле выросло на 0,9% в годовом выражении после снижения на 2,4% в марте; за первые четыре месяца - спад на 2,6%.
Президент РФ Владимир Путин выступает на X съезде Союза машиностроителей России в Национальном центре Россия - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2026
Путин сравнил объем промышленного производства в 2025 и в 2021 годах
14 мая, 15:20
 
ПромышленностьРОССИЯРосстат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала