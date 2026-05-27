Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бывший премьер-министр Британии выступил с неожиданным заявлением о Путине - 27.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260527/putin-870258757.html
Бывший премьер-министр Британии выступил с неожиданным заявлением о Путине
Бывший премьер-министр Британии выступил с неожиданным заявлением о Путине - 27.05.2026, ПРАЙМ
Бывший премьер-министр Британии выступил с неожиданным заявлением о Путине
Россия не будет атаковать европейские страны после завершения конфликта в Украине, заявил бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр в интервью для The... | 27.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-27T16:41+0300
2026-05-27T16:41+0300
украина
европа
великобритания
тони блэр
владимир путин
the times
https://cdnn.1prime.ru/img/76283/54/762835438_0:121:2743:1663_1920x0_80_0_0_169ad1232233c67506ff45308aa74c93.jpg
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Россия не будет атаковать европейские страны после завершения конфликта в Украине, заявил бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр в интервью для The Times. "Я не верю, что президент Путин по окончании конфликта на Украине попытается вторгнуться в Европу. Лично я не верю", — сказал он.Несмотря на это, Блэр выразил согласие с позицией британского правительства, подчеркнув важность подготовки к возможному военному столкновению с Россией в будущем. Также он указал на то, что в случае гипотетического конфликта с Москвой Лондону будет необходима поддержка США. Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что у России нет намерений нападать на другие страны. По его мнению, западные лидеры часто запугивают своих граждан вымышленной угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
https://1prime.ru/20260523/es-870169787.html
украина
европа
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76283/54/762835438_0:0:2665:1999_1920x0_80_0_0_49b65fa09b7f45b32730043f5fd9e1b0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, европа, великобритания, тони блэр, владимир путин, the times
УКРАИНА, ЕВРОПА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Тони Блэр, Владимир Путин, The Times
16:41 27.05.2026
 
Бывший премьер-министр Британии выступил с неожиданным заявлением о Путине

Блэр: Путин не собирается нападать в Европу по окончании конфликта на Украине

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкТони Блэр
Тони Блэр - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2026
Тони Блэр. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Россия не будет атаковать европейские страны после завершения конфликта в Украине, заявил бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр в интервью для The Times.
"Я не верю, что президент Путин по окончании конфликта на Украине попытается вторгнуться в Европу. Лично я не верю", — сказал он.
Несмотря на это, Блэр выразил согласие с позицией британского правительства, подчеркнув важность подготовки к возможному военному столкновению с Россией в будущем. Также он указал на то, что в случае гипотетического конфликта с Москвой Лондону будет необходима поддержка США.
Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что у России нет намерений нападать на другие страны. По его мнению, западные лидеры часто запугивают своих граждан вымышленной угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Символика ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2026
"Это цель". Во Франции сделали резкое заявление о войне с Россией
23 мая, 23:27
 
УКРАИНАЕВРОПАВЕЛИКОБРИТАНИЯТони БлэрВладимир ПутинThe Times
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала