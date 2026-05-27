Бывший премьер-министр Британии выступил с неожиданным заявлением о Путине

Россия не будет атаковать европейские страны после завершения конфликта в Украине, заявил бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр в интервью для The...

2026-05-27T16:41+0300

МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Россия не будет атаковать европейские страны после завершения конфликта в Украине, заявил бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр в интервью для The Times. "Я не верю, что президент Путин по окончании конфликта на Украине попытается вторгнуться в Европу. Лично я не верю", — сказал он.Несмотря на это, Блэр выразил согласие с позицией британского правительства, подчеркнув важность подготовки к возможному военному столкновению с Россией в будущем. Также он указал на то, что в случае гипотетического конфликта с Москвой Лондону будет необходима поддержка США. Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что у России нет намерений нападать на другие страны. По его мнению, западные лидеры часто запугивают своих граждан вымышленной угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

