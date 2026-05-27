Реакция глав стран Европы на трагедию в Старобельске поразила Запад

2026-05-27T16:42+0300

МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Руководители европейских государств никак не отреагировали на удар ВСУ по колледжу в Старобельске, пишет Steigan."Ни один из европейских лидеров даже не упомянул украинскую атаку на студенческое общежитие в Луганске. Наш норвежский премьер-министр Юнас Гар Стере не стал исключением. Скоординированный ответ? Меня бы это не удивило", — говорится в публикации.По мнению обозревателя, молчанием об атаке на Старобельск европейцы пытаются сохранить миф о том, что Украина до начала конфликта была мирной и демократической страной, и поэтому необходимо и дальше тратить деньги на продолжение боевых действий.Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке беспилотников ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и один работник. Погиб 21 человек.Во вторник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС продолжает подготовку очередного пакета санкций против Москвы.

