https://1prime.ru/20260527/remeslenniki-870256525.html

В Госдуме предложили ввести реестр ремесленников

В Госдуме предложили ввести реестр ремесленников - 27.05.2026, ПРАЙМ

В Госдуме предложили ввести реестр ремесленников

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается вести реестр ремесленников и дать регионам право самим... | 27.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-27T15:07+0300

2026-05-27T15:07+0300

2026-05-27T15:07+0300

общество

госдума

россия

мсп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975716_0:121:3209:1926_1920x0_80_0_0_0ad182e2181cf5a013ee4717de397b20.jpg

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается вести реестр ремесленников и дать регионам право самим определять, какая деятельность считается ремесленной, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Законопроектом предлагается предоставить регионам право самостоятельно определять, какая деятельность является ремесленной, поскольку в разных регионах распространены разные ремесла. При этом на федеральном уровне предлагается сохранить единое требование: ремесленник - всегда субъект МСП. Кроме того, отмечается, что на период действия эксперимента по налогу на профессиональный доход самозанятые могут быть признаны ремесленниками. Проектом также предлагается закрепить за регионами полномочие по ведению реестра ремесленников: субъекты самостоятельно будут утверждать порядок формирования и ведения реестра, включая включение в него и исключение сведений. Уточняется, что существующие подходы к формам поддержки ремесленников сохраняются. По мнению авторов, принятие проекта позволит систематизировать деятельность ремесленников, снизить административную нагрузку на них, а также обеспечит более адресную поддержку.

https://1prime.ru/20260527/nds-870256349.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , госдума, россия, мсп