В Госдуме предложили ввести реестр ремесленников - 27.05.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили ввести реестр ремесленников
2026-05-27T15:07+0300
В Госдуме предложили ввести реестр ремесленников

Депутаты от фракции "Новые люди" внесут в Госдуму законопроект о реестре ремесленников

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается вести реестр ремесленников и дать регионам право самим определять, какая деятельность считается ремесленной, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Законопроектом предлагается предоставить регионам право самостоятельно определять, какая деятельность является ремесленной, поскольку в разных регионах распространены разные ремесла. При этом на федеральном уровне предлагается сохранить единое требование: ремесленник - всегда субъект МСП.
Кроме того, отмечается, что на период действия эксперимента по налогу на профессиональный доход самозанятые могут быть признаны ремесленниками.
Проектом также предлагается закрепить за регионами полномочие по ведению реестра ремесленников: субъекты самостоятельно будут утверждать порядок формирования и ведения реестра, включая включение в него и исключение сведений.
Уточняется, что существующие подходы к формам поддержки ремесленников сохраняются.
По мнению авторов, принятие проекта позволит систематизировать деятельность ремесленников, снизить административную нагрузку на них, а также обеспечит более адресную поддержку.
ОбществоГосдумаРОССИЯМСП
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти
