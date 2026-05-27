В Госдуме предложили ввести реестр ремесленников
2026-05-27T15:07+0300
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается вести реестр ремесленников и дать регионам право самим определять, какая деятельность считается ремесленной, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Законопроектом предлагается предоставить регионам право самостоятельно определять, какая деятельность является ремесленной, поскольку в разных регионах распространены разные ремесла. При этом на федеральном уровне предлагается сохранить единое требование: ремесленник - всегда субъект МСП. Кроме того, отмечается, что на период действия эксперимента по налогу на профессиональный доход самозанятые могут быть признаны ремесленниками. Проектом также предлагается закрепить за регионами полномочие по ведению реестра ремесленников: субъекты самостоятельно будут утверждать порядок формирования и ведения реестра, включая включение в него и исключение сведений. Уточняется, что существующие подходы к формам поддержки ремесленников сохраняются. По мнению авторов, принятие проекта позволит систематизировать деятельность ремесленников, снизить административную нагрузку на них, а также обеспечит более адресную поддержку.
Депутаты от фракции "Новые люди" внесут в Госдуму законопроект о реестре ремесленников
