РФ может приостановить или денонсировать соглашение о поставках в Армению

Россия рассматривает возможность приостановки или денонсации соглашения о поставках газа, нефтепродуктов и алмазов в Армению, пишет газета "Коммерсантъ" со... | 27.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-27T00:30+0300

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Россия рассматривает возможность приостановки или денонсации соглашения о поставках газа, нефтепродуктов и алмазов в Армению, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо министра энергетики РФ Сергея Цивилева министерству территориального управления и инфраструктур Армении. "РФ может приостановить или денонсировать в одностороннем порядке соглашение о поставках в республику природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов, подписанное в декабре 2013 года, если Ереван продолжит процесс вступления в ЕС", - пишет газета с ссылкой на письмо. "Продолжающиеся практические шаги по углублению взаимодействия Армении с Европейским союзом и декларируемое правительством Армении стремление вступить в ЕС ставят под угрозу сохранение и развитие фундаментально высокого уровня российско-армянского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, одной из основ которого являются двусторонние международные договоры", - говорится в письме, которое цитирует издание. По соглашению 2013 года Россия бессрочно отменила экспортные пошлины на поставки в Армению нефтепродуктов, газа и алмазов. Москва поставляет Еревану нефтепродукты и газ в объемах внутреннего потребления, утвержденных индикативными балансами, при этом реэкспорт в третьи страны запрещен. "Газпром Армения" поставляет газ на внутренний рынок страны и на 100% принадлежит российскому "Газпрому". Долгосрочный контракт предусматривает поставки до 2,5 миллиарда кубометров в Армению. Цена составляет 177,5 долларов за тысячу кубометров при рыночной цене более 600 долларов, говорил в апреле президент РФ Владимир Путин. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 мая заявил, что льготная цена на газ для Армении станет рыночной, если страна покинет ЕАЭС. По словам Пескова, такой режим невозможен для участников иных интеграций, в том числе Евросоюза.

россия, армения, рф, ереван, сергей цивилев, владимир путин, дмитрий песков, ес, газпром, газпром армения