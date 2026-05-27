Суд обязал экс-вице-президента банка ВТБ сдать оружие в Росгвардию

2026-05-27T05:44+0300

МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. Суд в Москве обязал бывшего вице-президента банка ВТБ и экс-сенатора Александра Тер-Аванесова, признанного банкротом и обвиняемого в мошенничестве, сдать в Росгвардию принадлежащее ему оружие, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Речь идет о ружье Protecta производства ЮАР, охотничьих карабинах "ИЖ-18МН" и "Сайга-МЗ". Суд первой инстанции в марте обязал Тер-Аванесова передать оружие в одно из столичных подразделений Росгвардии. Этим же определением суд обязал должника представить документы и сведения о себе, своей семье и имуществе. Тер-Аванесов обжаловал судебный акт, но апелляционный суд его жалобу 26 мая отклонил. Экс-сенатор был признан банкротом в мае 2025 года по заявлению банка ПСБ. Суд тогда включил в реестр требований его кредиторов около 1,9 миллиарда рублей долга перед банком и открыл процедуру реализации его имущества. Мещанский суд Москвы 20 апреля этого года заочно арестовал Тер-Аванесова по обвинению в крупном мошенничестве. Ему была избрана мера пресечения виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию России либо с момента его фактического задержания на территории РФ, сообщили тогда РИА Новости в пресс-службе суда. Ранее РИА Новости со ссылкой на документы сообщало о том, что Тер-Аванесов стал обвиняемым по делу бывшего замминистра по строительству ДНР Юлии Мерваезовой о мошенничестве с госконтрактами на возведение военных объектов. Из материалов, имеющихся в распоряжении агентства, следовало, что обвинение в мошенничестве бывшему сенатору предъявлено заочно, его объявили в розыск. Тер-Аванесов в 2006-2015 годах был сенатором от Костромской области, в 2015-2016 годах – депутатом Костромской областной Думы. В верхней палате парламента в разное время входил в комитеты по экономической политике; по физической культуре, спорту и развитию олимпийского движения; а также в комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

