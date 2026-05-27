Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд обязал экс-вице-президента банка ВТБ сдать оружие в Росгвардию - 27.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260527/rosgvardija-870244944.html
Суд обязал экс-вице-президента банка ВТБ сдать оружие в Росгвардию
Суд обязал экс-вице-президента банка ВТБ сдать оружие в Росгвардию - 27.05.2026, ПРАЙМ
Суд обязал экс-вице-президента банка ВТБ сдать оружие в Росгвардию
Суд в Москве обязал бывшего вице-президента банка ВТБ и экс-сенатора Александра Тер-Аванесова, признанного банкротом и обвиняемого в мошенничестве, сдать в... | 27.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-27T05:44+0300
2026-05-27T05:44+0300
финансы
банки
бизнес
рф
юар
москва
росгвардия
псб
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870244944.jpg?1779849896
МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. Суд в Москве обязал бывшего вице-президента банка ВТБ и экс-сенатора Александра Тер-Аванесова, признанного банкротом и обвиняемого в мошенничестве, сдать в Росгвардию принадлежащее ему оружие, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Речь идет о ружье Protecta производства ЮАР, охотничьих карабинах "ИЖ-18МН" и "Сайга-МЗ". Суд первой инстанции в марте обязал Тер-Аванесова передать оружие в одно из столичных подразделений Росгвардии. Этим же определением суд обязал должника представить документы и сведения о себе, своей семье и имуществе. Тер-Аванесов обжаловал судебный акт, но апелляционный суд его жалобу 26 мая отклонил. Экс-сенатор был признан банкротом в мае 2025 года по заявлению банка ПСБ. Суд тогда включил в реестр требований его кредиторов около 1,9 миллиарда рублей долга перед банком и открыл процедуру реализации его имущества. Мещанский суд Москвы 20 апреля этого года заочно арестовал Тер-Аванесова по обвинению в крупном мошенничестве. Ему была избрана мера пресечения виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию России либо с момента его фактического задержания на территории РФ, сообщили тогда РИА Новости в пресс-службе суда. Ранее РИА Новости со ссылкой на документы сообщало о том, что Тер-Аванесов стал обвиняемым по делу бывшего замминистра по строительству ДНР Юлии Мерваезовой о мошенничестве с госконтрактами на возведение военных объектов. Из материалов, имеющихся в распоряжении агентства, следовало, что обвинение в мошенничестве бывшему сенатору предъявлено заочно, его объявили в розыск. Тер-Аванесов в 2006-2015 годах был сенатором от Костромской области, в 2015-2016 годах – депутатом Костромской областной Думы. В верхней палате парламента в разное время входил в комитеты по экономической политике; по физической культуре, спорту и развитию олимпийского движения; а также в комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.
рф
юар
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, бизнес, рф, юар, москва, росгвардия, псб
Финансы, Банки, Бизнес, РФ, ЮАР, МОСКВА, Росгвардия, ПСБ
05:44 27.05.2026
 
Суд обязал экс-вице-президента банка ВТБ сдать оружие в Росгвардию

Суд обязал бывшего вице-президента банка ВТБ Тер-Аванесова сдать в Росгвардию оружие

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. Суд в Москве обязал бывшего вице-президента банка ВТБ и экс-сенатора Александра Тер-Аванесова, признанного банкротом и обвиняемого в мошенничестве, сдать в Росгвардию принадлежащее ему оружие, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Речь идет о ружье Protecta производства ЮАР, охотничьих карабинах "ИЖ-18МН" и "Сайга-МЗ".
Суд первой инстанции в марте обязал Тер-Аванесова передать оружие в одно из столичных подразделений Росгвардии. Этим же определением суд обязал должника представить документы и сведения о себе, своей семье и имуществе. Тер-Аванесов обжаловал судебный акт, но апелляционный суд его жалобу 26 мая отклонил.
Экс-сенатор был признан банкротом в мае 2025 года по заявлению банка ПСБ. Суд тогда включил в реестр требований его кредиторов около 1,9 миллиарда рублей долга перед банком и открыл процедуру реализации его имущества.
Мещанский суд Москвы 20 апреля этого года заочно арестовал Тер-Аванесова по обвинению в крупном мошенничестве. Ему была избрана мера пресечения виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию России либо с момента его фактического задержания на территории РФ, сообщили тогда РИА Новости в пресс-службе суда.
Ранее РИА Новости со ссылкой на документы сообщало о том, что Тер-Аванесов стал обвиняемым по делу бывшего замминистра по строительству ДНР Юлии Мерваезовой о мошенничестве с госконтрактами на возведение военных объектов. Из материалов, имеющихся в распоряжении агентства, следовало, что обвинение в мошенничестве бывшему сенатору предъявлено заочно, его объявили в розыск.
Тер-Аванесов в 2006-2015 годах был сенатором от Костромской области, в 2015-2016 годах – депутатом Костромской областной Думы. В верхней палате парламента в разное время входил в комитеты по экономической политике; по физической культуре, спорту и развитию олимпийского движения; а также в комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.
 
ФинансыБанкиБизнесРФЮАРМОСКВАРосгвардияПСБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала