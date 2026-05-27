В России из перечня параллельного импорта пропали электробритвы Braun

Обновленный перечень товаров, разрешенных к доставке на территорию России по механизму параллельного импорта, официально вступил в силу, из него пропали...

2026-05-27T00:27+0300

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Обновленный перечень товаров, разрешенных к доставке на территорию России по механизму параллельного импорта, официально вступил в силу, из него пропали электробритвы Braun, средства для ухода за полостью рта Biorepair, позиции, касающиеся ноутбуков, компьютеров, серверов и ряд других номенклатур. Минпромторг России опубликовал приказ с изменениями в перечень параллельного импорта 27 ноября 2025 года. Ранее министерство подчеркивало, что исключение компьютеров, ноутбуков и накопителей из перечня параллельного импорта не повлияет на ассортимент этой продукции на внутреннем рынке России. Исчезли из перечня и японские краски для принтеров Ricoh, материалы для лепки Spin Master, а также ряд нишевых парфюмерных брендов, таких как Juliette has a Gun, Filippo Sorcinelli, MEMO Paris, Vilhelm Parfumerie, Xerjoff и другие. Основными критериями для исключения товаров из перечня параллельного импорта являются производство локализованной в России продукции или наличие в стране ее аналогов, пояснял Минпромторг. При этом министерство постоянно анализирует перечень параллельного импорта, по итогам этого исключаются отдельные товарные знаки, а также целые группы товаров. Механизм параллельного импорта был запущен в России в 2022 году на фоне ухода с отечественного рынка некоторых иностранных брендов и компаний. В рамках механизма возможен ввоз товаров без разрешения производителя. В текущем году данная мера была продлена. При этом Минпромторг России сохраняет тренд на снижение количества брендов в перечне параллельного импорта. В конце апреля текущего года статс-секретарь – замглавы Минпромторга России Роман Чекушов сообщал, что министерство переформатировало перечень параллельного импорта. Теперь он содержит ссылки на конкретные реестровые записи в Роспатенте, что позволит отслеживать механизм по товарным знакам.

