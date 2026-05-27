Россия может стать продовольственным спасителем, заявил эксперт - 27.05.2026, ПРАЙМ
Россия может стать продовольственным спасителем, заявил эксперт
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Россия может стать продовольственным спасителем различных стран, если к осени мир столкнется с разрушительными для урожая последствиями метеоявления Эль-Ниньо, рассказал РИА Новости директор центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Президентской Академии Анатолий Тихонов. Эль-Ниньо - это природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений. При этом резкая смена температурного режима запускает цепочку климатических сдвигов по всей планете: одни регионы страдают от засухи, а другие - от наводнений. Согласно прогнозам, опубликованным ECMWF в мае, температура вод Тихого океана отклонится более чем на 3 градуса Цельсия выше нормы уже в сентябре-октябре текущего года. Это может стать вторым самым высоким температурным пиком Эль-Ниньо за всю историю. "Для России этот вызов открывает окно возможностей: наращивая экспортный потенциал и технологический суверенитет, страна может не только обезопасить себя, но и стать ключевым донором стабильности на глобальном рынке", - прокомментировал эксперт. Российские озимые в меньшей степени подвержены прямому влиянию Эль-Ниньо, отметил Тихонов. Он также подчеркнул, что Россия, в отличие от многих других экспортеров, имеет возможность маневрировать запасами и перенаправлять потоки зерна в наиболее нуждающиеся регионы без потери стабильности на внутреннем рынке. Помимо России, усиливают свою продовольственную безопасность и другие страны. Так, Индонезия наращивает резервы риса до рекордных 4,08 миллиона тонн. Уругвай при этом планирует нарастить экспорт сои до 2,8 миллиона тонн. "Однако именно Россия с ее диверсифицированной корзиной и государственной поддержкой выглядит наиболее готовой к роли "продовольственного спасателя" для нуждающихся регионов", - заключил эксперт.
