В России выросли продажи систем безопасности и технологий умного дома

Продажи товаров в сегменте систем безопасности и технологий умного дома в России в апреле выросли на 20% по сравнении с аналогичным периодом прошлого года,... | 27.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Продажи товаров в сегменте систем безопасности и технологий умного дома в России в апреле выросли на 20% по сравнении с аналогичным периодом прошлого года, выяснили для РИА Новости аналитики онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру". "По итогам апреля 2026 года продажи систем безопасности и технологий умного дома среди россиян выросли в 1,2 раза (на 24%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении. Там пояснили, что в раздел "Системы безопасности и технологии умного дома" входят товары для видеонаблюдения, видеоглазки, домофоны, охранные системы, системы пожарно-охранной сигнализации и устройства для умного дома. Наибольшее увеличение продаж товаров этой категории зафиксировано в Челябинске - в 1,7 раза, Казани - в 1,6 раза и Волгограде - на 10%. Отдельно также вырос спрос на устройства для умного дома. В эту категорию входят терморегуляторы, умные wi-fi реле, умные wi-fi розетки, системы управления и контроля. Наиболее заметная динамика отмечена в Воронеже - рост в 10 раз, Челябинске - в два раза, Ростове-на-Дону - в 1,4 раза, Казани и Новосибирске - на треть, а также в Санкт-Петербурге - на 20%. Продажи отдельно систем пожарно-охранной сигнализации выросли в 1,2 раза по России. Больше всего такие товары покупали в Воронеже - там рост за год составил пять раз. В Санкт-Петербурге, Волгограде и Самаре продажи увеличились в два раза, в Нижнем Новгороде - на треть, в Москве - на 20%. Россияне также активно приобретали домофоны. Больше всего продажи увеличились в Самаре (в шесть раз), Казани (в пять раз), Новосибирске и Воронеже (примерно два раза), а также Омске (в 1,5 раза). В то же время вырос спрос на товары для видеонаблюдения: в Омске - в 11 раз, в Екатеринбурге - в 10 раз, в Самаре - в 2 раза. "Покупатели все чаще выбирают технологии умного дома с целью повысить уровень комфорта и безопасности жилья. Такие устройства помогают удаленно следить за домом и обеспечивают дополнительную защиту от пожара, протечек или иных нештатных ситуаций", - прокомментировали аналитики.

