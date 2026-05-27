https://1prime.ru/20260527/rossijane-870240214.html

Россияне назвали бюджет идеального отдыха

Россияне назвали бюджет идеального отдыха - 27.05.2026, ПРАЙМ

Россияне назвали бюджет идеального отдыха

Больше половины россиян обозначили бюджет идеального отдыха в диапазоне от 50 до 200 тысяч рублей, следует из исследования финансовой онлайн-платформы... | 27.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-27T00:27+0300

2026-05-27T00:27+0300

2026-05-27T00:27+0300

туризм

бизнес

экономика

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870240214.jpg?1779830846

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Больше половины россиян обозначили бюджет идеального отдыха в диапазоне от 50 до 200 тысяч рублей, следует из исследования финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть у РИА Новости. "Для идеального отдыха потребуются немалые затраты: 20,7% россиян оценивают их от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, около 15% называют сумму от 300 тысяч до одного миллиона рублей. Наконец, около 4% полагают, что необходимо свыше одного миллиона рублей", - говорится в исследовании, в рамках которого было опрошено более 3 тысяч респондентов по всей России. Впрочем, большинство опрошенных готовы уложиться в более реалистичные суммы. "30,5% обозначили бюджет идеального отдыха в диапазоне 100-200 тысяч рублей, 22% – в 50-100 тысяч рублей. А 8,5% участников опроса считают, что можно уложиться и в 50 тысяч рублей", - уточняется в материалах. Аналитики компании считают, что такие различия в оценках связаны не только с материальным положением опрошенных, но и с тем, что каждый представляет идеальный отдых по-своему. Для половины россиян это поездки на море, экскурсии и санаторный отдых, требующие значительных затрат, но многим достаточно провести время на природе или даже просто посидеть дома. "В качестве идеального отпуска 27% назвали пляжный отдых, 13,5% - экскурсионную поездку, 9,5% - санаторий или пансионат. При выборе бюджетных вариантов отпуска голоса разделились в таком порядке: активный отдых на природе (рыбалка, охота, лес, горы) - 24,3%, поездка на дачу -13,5%, провести спокойно время дома хотели бы 12,2% опрошенных", - сообщается в исследовании. При этом 28% участников опроса заявили, что их финансовые возможности полностью совпадают с бюджетом идеального отпуска. 19,5% готовы были бы потратить подобную сумму лишь в случае появления незапланированных заработков. Тогда как остальным пришлось бы копить на отпуск, который они считают идеальным, по меньшей мере несколько лет, уточняется в материалах. По данным исследования, в реальности большинство опрошенных планируют провести ближайший отпуск так, чтобы не потратить много денег: 23,1% останутся дома, 20,7% поедут на дачу, 17,1% проведут время за активным отдыхом на природе. Дорогостоящий пляжный отдых выбрал каждый пятый опрошенный (22%), экскурсии — 11%, а заплатить за санаторную путевку готовы 6,1% респондентов. Также аналитики выяснили, что более половины участников опроса (51%) готовы взять кредит, чтобы сделать свой отпуск идеальным. Для 5% россиян кредит на отпуск — это регулярная практика, тогда как 44% ни при каких обстоятельствах не готовы отдыхать на заемные средства. "При этом больше половины россиян не откладывают деньги на отпуск (52,4% респондентов). Каждый пятый (19,6%) начинает делать накопления незадолго до поездки, 12,2% — за несколько месяцев, а 8,5% — как только возвращаются из предыдущего отпуска. Наконец, 7,3% опрошенных копят на хороший отдых в течение нескольких лет", - заключили в Webbankir.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес