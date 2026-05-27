Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне назвали бюджет идеального отдыха - 27.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260527/rossijane-870240214.html
Россияне назвали бюджет идеального отдыха
Россияне назвали бюджет идеального отдыха - 27.05.2026, ПРАЙМ
Россияне назвали бюджет идеального отдыха
Больше половины россиян обозначили бюджет идеального отдыха в диапазоне от 50 до 200 тысяч рублей, следует из исследования финансовой онлайн-платформы... | 27.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-27T00:27+0300
2026-05-27T00:27+0300
туризм
бизнес
экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870240214.jpg?1779830846
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Больше половины россиян обозначили бюджет идеального отдыха в диапазоне от 50 до 200 тысяч рублей, следует из исследования финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть у РИА Новости. "Для идеального отдыха потребуются немалые затраты: 20,7% россиян оценивают их от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, около 15% называют сумму от 300 тысяч до одного миллиона рублей. Наконец, около 4% полагают, что необходимо свыше одного миллиона рублей", - говорится в исследовании, в рамках которого было опрошено более 3 тысяч респондентов по всей России. Впрочем, большинство опрошенных готовы уложиться в более реалистичные суммы. "30,5% обозначили бюджет идеального отдыха в диапазоне 100-200 тысяч рублей, 22% – в 50-100 тысяч рублей. А 8,5% участников опроса считают, что можно уложиться и в 50 тысяч рублей", - уточняется в материалах. Аналитики компании считают, что такие различия в оценках связаны не только с материальным положением опрошенных, но и с тем, что каждый представляет идеальный отдых по-своему. Для половины россиян это поездки на море, экскурсии и санаторный отдых, требующие значительных затрат, но многим достаточно провести время на природе или даже просто посидеть дома. "В качестве идеального отпуска 27% назвали пляжный отдых, 13,5% - экскурсионную поездку, 9,5% - санаторий или пансионат. При выборе бюджетных вариантов отпуска голоса разделились в таком порядке: активный отдых на природе (рыбалка, охота, лес, горы) - 24,3%, поездка на дачу -13,5%, провести спокойно время дома хотели бы 12,2% опрошенных", - сообщается в исследовании. При этом 28% участников опроса заявили, что их финансовые возможности полностью совпадают с бюджетом идеального отпуска. 19,5% готовы были бы потратить подобную сумму лишь в случае появления незапланированных заработков. Тогда как остальным пришлось бы копить на отпуск, который они считают идеальным, по меньшей мере несколько лет, уточняется в материалах. По данным исследования, в реальности большинство опрошенных планируют провести ближайший отпуск так, чтобы не потратить много денег: 23,1% останутся дома, 20,7% поедут на дачу, 17,1% проведут время за активным отдыхом на природе. Дорогостоящий пляжный отдых выбрал каждый пятый опрошенный (22%), экскурсии — 11%, а заплатить за санаторную путевку готовы 6,1% респондентов. Также аналитики выяснили, что более половины участников опроса (51%) готовы взять кредит, чтобы сделать свой отпуск идеальным. Для 5% россиян кредит на отпуск — это регулярная практика, тогда как 44% ни при каких обстоятельствах не готовы отдыхать на заемные средства. "При этом больше половины россиян не откладывают деньги на отпуск (52,4% респондентов). Каждый пятый (19,6%) начинает делать накопления незадолго до поездки, 12,2% — за несколько месяцев, а 8,5% — как только возвращаются из предыдущего отпуска. Наконец, 7,3% опрошенных копят на хороший отдых в течение нескольких лет", - заключили в Webbankir.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес
Туризм, Бизнес, Экономика
00:27 27.05.2026
 
Россияне назвали бюджет идеального отдыха

Webbankir: россияне назвали бюджет идеального отдыха в диапазоне от 50 до 200 тысяч рублей

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Больше половины россиян обозначили бюджет идеального отдыха в диапазоне от 50 до 200 тысяч рублей, следует из исследования финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть у РИА Новости.
"Для идеального отдыха потребуются немалые затраты: 20,7% россиян оценивают их от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, около 15% называют сумму от 300 тысяч до одного миллиона рублей. Наконец, около 4% полагают, что необходимо свыше одного миллиона рублей", - говорится в исследовании, в рамках которого было опрошено более 3 тысяч респондентов по всей России.
Впрочем, большинство опрошенных готовы уложиться в более реалистичные суммы. "30,5% обозначили бюджет идеального отдыха в диапазоне 100-200 тысяч рублей, 22% – в 50-100 тысяч рублей. А 8,5% участников опроса считают, что можно уложиться и в 50 тысяч рублей", - уточняется в материалах.
Аналитики компании считают, что такие различия в оценках связаны не только с материальным положением опрошенных, но и с тем, что каждый представляет идеальный отдых по-своему. Для половины россиян это поездки на море, экскурсии и санаторный отдых, требующие значительных затрат, но многим достаточно провести время на природе или даже просто посидеть дома.
"В качестве идеального отпуска 27% назвали пляжный отдых, 13,5% - экскурсионную поездку, 9,5% - санаторий или пансионат. При выборе бюджетных вариантов отпуска голоса разделились в таком порядке: активный отдых на природе (рыбалка, охота, лес, горы) - 24,3%, поездка на дачу -13,5%, провести спокойно время дома хотели бы 12,2% опрошенных", - сообщается в исследовании.
При этом 28% участников опроса заявили, что их финансовые возможности полностью совпадают с бюджетом идеального отпуска. 19,5% готовы были бы потратить подобную сумму лишь в случае появления незапланированных заработков. Тогда как остальным пришлось бы копить на отпуск, который они считают идеальным, по меньшей мере несколько лет, уточняется в материалах.
По данным исследования, в реальности большинство опрошенных планируют провести ближайший отпуск так, чтобы не потратить много денег: 23,1% останутся дома, 20,7% поедут на дачу, 17,1% проведут время за активным отдыхом на природе. Дорогостоящий пляжный отдых выбрал каждый пятый опрошенный (22%), экскурсии — 11%, а заплатить за санаторную путевку готовы 6,1% респондентов.
Также аналитики выяснили, что более половины участников опроса (51%) готовы взять кредит, чтобы сделать свой отпуск идеальным. Для 5% россиян кредит на отпуск — это регулярная практика, тогда как 44% ни при каких обстоятельствах не готовы отдыхать на заемные средства.
"При этом больше половины россиян не откладывают деньги на отпуск (52,4% респондентов). Каждый пятый (19,6%) начинает делать накопления незадолго до поездки, 12,2% — за несколько месяцев, а 8,5% — как только возвращаются из предыдущего отпуска. Наконец, 7,3% опрошенных копят на хороший отдых в течение нескольких лет", - заключили в Webbankir.
 
ЭкономикаТуризмБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала