Россияне в апреле оформили 3,83 миллиона розничных кредитов

2026-05-27T00:57+0300

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Россияне в апреле 2026 года оформили 3,83 миллиона розничных кредитов, что на один миллион больше, чем в аналогичном периоде прошлого, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). "По данным Объединенного Кредитного Бюро, в апреле 2026 года россияне оформили 3,83 миллиона розничных кредитов, что на 1% больше, чем в марте (3,8 миллиона). В годовом выражении рост составил 40% по сравнению с апрелем 2025 года (2,74 миллиона кредитов)",- говорится в релизе. Там отмечается, что объем розничного кредитования в апреле вырос на 3% – до 1,12 триллиона рублей против 1,08 триллиона рублей в марте. B годовом выражении прирост объема кредитования достиг 41%: в апреле 2025 года банки выдали кредитов на 796,7 миллиарда рублей. "В апреле изменилась структура розничного кредитования: доля ипотеки и кредитных карт выросла, доля POS-, автокредитов и кредитов наличными снизилась. В общем объеме выданных займов в апреле лидером остались кредиты наличными, хотя их доля незначительно сократилась – до 37,3% с 37,6% в марте", - уточняется в материалах. По данным ОКБ, на втором месте – ипотека: ее доля выросла за месяц с 31,3% до 32,4%. Сегмент кредитных карт также показал рост - до 14,7% с 14,0%. Доля автокредитов заметно снизилась - до 14,5% с 15,8%. Наименьший сегмент, POS-кредиты, сократился до 1,1% с 1,3%. Для сравнения: в апреле 2025 года структура была другой: ипотека - 37,7%, кредиты наличными - 28,7%, кредитные карты - 18,0%, автокредиты - 14,2%, POS-кредиты - 1,4%. "Также отмечается, что за четыре месяца 2026 года россияне оформили 13,59 миллиона розничных кредитов на общую сумму 3,93 триллиона рублей. Среднемесячный объем выдач составил 983,51 миллиарда рублей", - уточняется в релизе. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество выдач выросло на 23%, объем – на 44%: с января по апрель 2025 года было выдано 11,07 миллиона кредитов на 2,72 триллиона рублей, в среднем за месяц – на 680,92 миллиарда рублей, сообщает ОКБ. "Основным итогом апреля стала стабилизация рынка кредитования. После спада в течение первых двух месяцев весной рынок во всех сегментах вышел на уровни, сохранение которых стоит ожидать на протяжении всего 2026 года. Снижение ключевой ставки подстегнет дальнейший рост, но он, скорее всего, будет достаточно плавным и сдержанным", - прокомментировал генеральный директор ОКБ Михаил Алексин. При этом в топ-5 регионов по объемам выдач во всех сегментах кредитования в апреле вошли: Москва – 264,14 тысячи кредитов на 118,89 миллиарда рублей, Московская область – 227,33 тысячи кредитов на 88,11 миллиарда рублей, Санкт-Петербург – 141,69 тысячи кредитов на 58,64 миллиарда рублей, Краснодарский край – 159,95 тысячи кредитов на 40,61 миллиарда рублей и Татарстан – 105,92 тысячи кредитов на 36,96 миллиарда рублей. "За 4 месяца 2026 года самую высокую кредитную активность проявили жители Ненецкого автономного округа: с начала года в регионе было оформлено 15 новых кредитов на каждые 100 человек. Самая низкая кредитная активность зафиксирована в регионах Северо-Кавказского федерального округа – Дагестане, Чечне и Ингушетии: менее двух кредитов на каждые 100 жителей", - заключили в ОКБ.

финансы, бизнес, банки, москва, московская область, санкт-петербург