Россияне увеличили покупки бассейнов и принадлежностей к ним - 27.05.2026, ПРАЙМ
Россияне увеличили покупки бассейнов и принадлежностей к ним
02:16 27.05.2026
 
Россияне увеличили покупки бассейнов и принадлежностей к ним

Getblogger: россияне с января по май увеличили покупки бассейнов на 40%

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Россияне с января по май этого года увеличили покупки бассейнов и принадлежностей к ним на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали РИА Новости в платформе Getblogger (входит в "МТС AdTech").
"Аналитики отмечают растущий тренд на товары для уюта и отдыха на даче. Больше всего увеличились продажи каминов, печей и аксессуаров к ним - рост составил 59% год к году. На 40% выросли продажи бассейнов и принадлежностей. Также растет интерес к товарам, минимизирующим ручной труд", - говорится в исследовании. Речь идет о периоде с января по май 2026 года.
Отмечается, что количество авторов, которые регулярно публикуют контент о ремонте, загородной жизни и саде, выросло почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что связано с ростом интереса к такой информации.
По мнению аналитиков, россияне стали по-другому воспринимать загородную жизнь: владельцы дач все чаще рассматривают их не как место для постоянных бытовых и садово-огородных работ, а как место для отдыха, восстановления и комфортного времяпровождения.
"Мы видим устойчивый рост интереса к загородной жизни и домашнему комфорту, а вместе с этим - и к блогерам из сегмента "дом, дача, быт"... Такой контент сегодня особенно востребован аудиторией, поскольку ассоциируется со спокойствием и размеренным образом жизни", - комментирует генеральный директор Getblogger Марина Кондрашова.
 
