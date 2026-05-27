Россияне увеличили покупки бассейнов и принадлежностей к ним

Россияне с января по май этого года увеличили покупки бассейнов и принадлежностей к ним на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали РИА | 27.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-27T02:16+0300

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Россияне с января по май этого года увеличили покупки бассейнов и принадлежностей к ним на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали РИА Новости в платформе Getblogger (входит в "МТС AdTech"). "Аналитики отмечают растущий тренд на товары для уюта и отдыха на даче. Больше всего увеличились продажи каминов, печей и аксессуаров к ним - рост составил 59% год к году. На 40% выросли продажи бассейнов и принадлежностей. Также растет интерес к товарам, минимизирующим ручной труд", - говорится в исследовании. Речь идет о периоде с января по май 2026 года. Отмечается, что количество авторов, которые регулярно публикуют контент о ремонте, загородной жизни и саде, выросло почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что связано с ростом интереса к такой информации. По мнению аналитиков, россияне стали по-другому воспринимать загородную жизнь: владельцы дач все чаще рассматривают их не как место для постоянных бытовых и садово-огородных работ, а как место для отдыха, восстановления и комфортного времяпровождения. "Мы видим устойчивый рост интереса к загородной жизни и домашнему комфорту, а вместе с этим - и к блогерам из сегмента "дом, дача, быт"... Такой контент сегодня особенно востребован аудиторией, поскольку ассоциируется со спокойствием и размеренным образом жизни", - комментирует генеральный директор Getblogger Марина Кондрашова.

