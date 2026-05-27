Ространснадзор проверит информацию о платных допуслугах авиакомпаний

Ространснадзор проверит информацию сенатора Айрата Гибатдинова о возможных нарушениях со стороны авиакомпаний, навязывающих платные допуслуги при регистрации... | 27.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-27T07:18+0300

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Ространснадзор проверит информацию сенатора Айрата Гибатдинова о возможных нарушениях со стороны авиакомпаний, навязывающих платные допуслуги при регистрации пассажиров на рейс онлайн, говорится в ответе первого замминистра транспорта РФ Константина Пашкова. Ранее Гибатдинов предложил запретить авиакомпаниям навязывать пассажирам обязательные платные допуслуги при онлайн-регистрации на рейс, свое обращение политик направил министру транспорта РФ Андрею Никитину. В беседе с РИА Новости Гибатдинов отметил, что некоторые авиакомпании на словах предлагают бесплатную онлайн-регистрацию, при этом ее невозможно пройти без платного выбора места в самолете. "Представленная в вашем письме информация о возможных нарушениях прав пассажиров со стороны авиакомпаний направлена в Ространснадзор для принятия, в случае выявления нарушений, установленных законодательством Российской Федерации мер", - говорится в ответе Минтранса. Документ есть в распоряжении РИА Новости. В ведомстве также отметили, что плата за регистрацию пассажира на рейс, в соответствии с нормативными актами, включена в пассажирский тариф. "Возможность взимания дополнительной платы за регистрацию, в том числе онлайн, воздушным законодательством Российской Федерации не предусмотрена", - отмечается в документе. Кроме того, пункт 77 ФАП (Федеральные авиационные правила) не содержит положений, позволяющих перевозчику предоставлять пассажиру право воспользоваться онлайн-регистрацией только в случае заказа им дополнительной услуги по выбору места на борту воздушного судна, уточнили в Минтрансе. Также, перевозчик, в соответствии с законом "О защите прав потребителей", не вправе навязывать пассажиру услугу по выбору места, отмечается в ответе министерства. Уточняется, что дополнительная плата за выбор и предоставление при регистрации пассажирами соседних мест в соответствии с классом обслуживания на борту воздушного судна и с соблюдением требований безопасности полетов не взимается. Таким образом, выбор пассажирами соседних мест также осуществляется без взимания дополнительной платы и вне зависимости от формы регистрации пассажира.

