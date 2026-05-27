Курс рубля к юаню незначительно снизился по итогам торгов среды

2026-05-27T21:27+0300

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды незначительно снизился к юаню, также оставаясь в сильной позиции благодаря налоговому периоду, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 1 копейку - до 10,48 рублей. Августовский фьючерс нефти марки Brent на 19.21 мск дешевел на 3,26% - до 95,52 доллара за баррель. Юань подрос на 0,06%. Курс китайской валюты в среду двигался в диапазоне 10,41 – 10,5 рубля. "Рубль, похоже, все-таки почувствовал поддержку от налогового периода. Он отыграл часть потерь, понесенных за последнее время. Но в целом изменения курсов незначительны. Доллар лишь опустился к 71, а юань "нырнул" под 10,5 рубля. На наш взгляд, валютные пары могут прийти в движение с первых чисел июня. Завершится майский налоговый период", - рассказал Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Кроме того, Минфин после 4 июня может нарастить покупки валюты по бюджетному правилу в 2-2,5 раза, что должно оказать давление на рубль, добавил он. "Пик налоговых выплат приходится на 20-е числа мая. Компании-экспортеры нефти отчитываются перед государством, продают валютную выручку и платят налоги. Обычный для конца месяца фактор наложился на высокие нефтяные цены и рост экспертной выручки", - комментирует Александр Шнейдерман из "Альфа-Форекса". ПрогнозыШнейдерман прогнозирует в ближайшее время 70-74 рублей за доллар, 81-85 рублей за евро и 10,3-10,8 рубля за юань. "В начале июня доллар может двинуться к 73-73,5, юань – в направлении 11 рублей. А до конца недели актуальные оценки – 70,5-72,5 и 10,4-10,7 рубля, соответственно", - прогнозирует Смирнов.

