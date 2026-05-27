Сбербанк рассматривает кредиты в палладии

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Сбербанк рассматривает кредиты в палладии, такое кредитование в драгоценных металлах – нишевой продукт для компаний, работающих в отрасли, связанной с тем или иным металлом, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления банка Анатолий Попов в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Мы начинали в 2024 году с золота, потом уже появились серебро, платина... Поскольку продукт востребован, мы рассматриваем расширение линейки и возможность заключения сделок с новым металлом – палладием, предоставляя клиентам дополнительные возможности по кредитованию", – сказал он. Доля займов в драгоценных металлах по итогам первого квартала составила уже около 1% от корпоративного портфеля Сбербанка, уточнил топ-менеджер. "Данный вид кредитования – это достаточно нишевой продукт для компаний, которые работают в отрасли, связанной с тем или иным металлом, где сама добыча является хеджирующим инструментом", – добавил Попов. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.

