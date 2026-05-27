Сбербанк: кредитование юрлиц в России в 2026 году вырастет на 10–12% - 27.05.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260527/sberbank-870241514.html
Сбербанк: кредитование юрлиц в России в 2026 году вырастет на 10–12%
2026-05-27T01:46+0300
финансы
банки
экономика
анатолий попов
сбербанк
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Кредитование юридических лиц в России в 2026 году вырастет примерно на 10–12%, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Анатолий Попов в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Мы ожидаем, что в 2026 году кредитование юридических лиц вырастет примерно на 10–12% в целом по году", – сказал он, отвечая на вопрос об ожиданиях по рынку в целом. Топ-менеджер отметил, что прирост корпоративного кредитования с начала года становится очень сдержанным. Весь рынок кредитования в России за первый квартал 2026 года не изменился и показал нулевой прирост, указал он. Спрос на кредиты несколько выше, чем было в 2025 году, но он по-прежнему ограничен сохранением жестких условий по денежно-кредитной политике и опережающим авансированием госконтрактов для тех компаний, которые связаны с государственным финансированием, добавил Попов. "Понятно, что постепенное снижение ключевой ставки будет оказывать поддержку рынка, но восстановление кредитной активности не будет быстрым", – уточнил он. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
01:46 27.05.2026
 
