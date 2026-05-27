Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Сбербанке и ПСБ заявили, что дефицита долларов в России нет - 27.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260527/sberbank-870241965.html
В Сбербанке и ПСБ заявили, что дефицита долларов в России нет
В Сбербанке и ПСБ заявили, что дефицита долларов в России нет - 27.05.2026, ПРАЙМ
В Сбербанке и ПСБ заявили, что дефицита долларов в России нет
Дефицита долларов в России нет, несмотря на рост спроса на эту валюту в стране, рассказали РИА Новости в Сбербанке и ПСБ. | 27.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-27T02:46+0300
2026-05-27T02:46+0300
финансы
банки
сша
рф
сбербанк
псб
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870241965.jpg?1779839183
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Дефицита долларов в России нет, несмотря на рост спроса на эту валюту в стране, рассказали РИА Новости в Сбербанке и ПСБ. "Дефицита наличных долларов в Сбербанке на текущий момент не наблюдаем", - отметили в пресс-службе банка. Спрос на иностранную валюту среди физических лиц - клиентов Сбербанка с середины апреля вырос в 1,5 раза. "Наши отделения располагают достаточным объемом наличных долларов США, в том числе нового образца, чтобы полностью покрыть возросший спрос", - отметили в ПСБ. Основной рост показателя пришелся на апрель-май, с начала года спрос на доллары в отделениях банка увеличился почти в два раза, сказал РИА Новости начальник управления сберегательных и транзакционных продуктов ПСБ Юрий Латанов. Такой рост спроса в банках объяснили приближением сезона отпусков и снижением курсов евро и доллара, что стимулирует граждан к покупке валюты. Официальный курс доллара от ЦБ РФ за два месяца - с 20 марта по 26 мая - упал на 13,29 рубля, или на 15,7%, с 84,84 рубля до 71,55 рубля. Внебиржевой курс американской валюты опускался в прошлую среду до 70,08 рубля - минимума с 8 февраля 2023 года. На этом фоне появились прогнозы падения доллара до 65 рублей.
сша
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, сша, рф, сбербанк, псб
Финансы, Банки, США, РФ, Сбербанк, ПСБ
02:46 27.05.2026
 
В Сбербанке и ПСБ заявили, что дефицита долларов в России нет

Сбербанк: дефицита долларов в России нет, несмотря на рост спроса на эту валюту

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Дефицита долларов в России нет, несмотря на рост спроса на эту валюту в стране, рассказали РИА Новости в Сбербанке и ПСБ.
"Дефицита наличных долларов в Сбербанке на текущий момент не наблюдаем", - отметили в пресс-службе банка. Спрос на иностранную валюту среди физических лиц - клиентов Сбербанка с середины апреля вырос в 1,5 раза.
"Наши отделения располагают достаточным объемом наличных долларов США, в том числе нового образца, чтобы полностью покрыть возросший спрос", - отметили в ПСБ.
Основной рост показателя пришелся на апрель-май, с начала года спрос на доллары в отделениях банка увеличился почти в два раза, сказал РИА Новости начальник управления сберегательных и транзакционных продуктов ПСБ Юрий Латанов.
Такой рост спроса в банках объяснили приближением сезона отпусков и снижением курсов евро и доллара, что стимулирует граждан к покупке валюты.
Официальный курс доллара от ЦБ РФ за два месяца - с 20 марта по 26 мая - упал на 13,29 рубля, или на 15,7%, с 84,84 рубля до 71,55 рубля. Внебиржевой курс американской валюты опускался в прошлую среду до 70,08 рубля - минимума с 8 февраля 2023 года. На этом фоне появились прогнозы падения доллара до 65 рублей.
 
ФинансыБанкиСШАРФСбербанкПСБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала