Сбербанк описал портрет своего заемщика

2026-05-27T04:17+0300

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Сбербанк описал портрет своего заемщика – субъекта МСП: это небольшая компания сферы торговли, услуг или сельского хозяйства с невысокой рентабельностью, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления банка Анатолий Попов в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Портрет среднестатистического заемщика – небольшая компания преимущественно сферы торговли, услуг или сельского хозяйства с невысокой рентабельностью. Такие компании особенно чувствительны к колебаниям экономики и нуждаются в механизмах поддержки", - описал он портрет заемщика - субъекта малого и среднего предпринимательства. Сбербанк по новым кредитам наблюдает спрос на оборотное кредитование, указал топ-менеджер. Инвестиционные потребности клиенты заявляют крайне редко, уточнил он. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.

