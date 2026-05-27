https://1prime.ru/20260527/sberbank-870243005.html
Сбербанк описал портрет своего заемщика
Сбербанк описал портрет своего заемщика - 27.05.2026, ПРАЙМ
Сбербанк описал портрет своего заемщика
Сбербанк описал портрет своего заемщика – субъекта МСП: это небольшая компания сферы торговли, услуг или сельского хозяйства с невысокой рентабельностью,... | 27.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-27T04:17+0300
2026-05-27T04:17+0300
2026-05-27T04:40+0300
банки
финансы
россия
анатолий попов
сбербанк
мсп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870243005.jpg?1779846035
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Сбербанк описал портрет своего заемщика – субъекта МСП: это небольшая компания сферы торговли, услуг или сельского хозяйства с невысокой рентабельностью, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления банка Анатолий Попов в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Портрет среднестатистического заемщика – небольшая компания преимущественно сферы торговли, услуг или сельского хозяйства с невысокой рентабельностью. Такие компании особенно чувствительны к колебаниям экономики и нуждаются в механизмах поддержки", - описал он портрет заемщика - субъекта малого и среднего предпринимательства. Сбербанк по новым кредитам наблюдает спрос на оборотное кредитование, указал топ-менеджер. Инвестиционные потребности клиенты заявляют крайне редко, уточнил он. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, россия, анатолий попов, сбербанк, мсп
Банки, Финансы, РОССИЯ, Анатолий Попов, Сбербанк, МСП
Сбербанк описал портрет своего заемщика
Зампред Попов: заемщиком Сбербанка является небольшая компания с невысокой рентабельностью
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Сбербанк описал портрет своего заемщика – субъекта МСП: это небольшая компания сферы торговли, услуг или сельского хозяйства с невысокой рентабельностью, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления банка Анатолий Попов в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Портрет среднестатистического заемщика – небольшая компания преимущественно сферы торговли, услуг или сельского хозяйства с невысокой рентабельностью. Такие компании особенно чувствительны к колебаниям экономики и нуждаются в механизмах поддержки", - описал он портрет заемщика - субъекта малого и среднего предпринимательства.
Сбербанк по новым кредитам наблюдает спрос на оборотное кредитование, указал топ-менеджер. Инвестиционные потребности клиенты заявляют крайне редко, уточнил он.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.