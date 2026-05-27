Иностранные компании интересуют условия возвращения в Россию, заявил Шохин

2026-05-27T05:26+0300

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Иностранные компании интересуют критерии, по которым они смогут возобновить работу в России, сообщил в интервью РИА Новости глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. "Конечно, их интересуют условия возвращения. Ряд критериев давно назван, еще четыре года назад", - сказал Шохин. "Например, если компании переключились с производства автомобилей на танки - условно говоря, стали производить пушки вместо масла, то к ним будет, наверное, какое-то особое отношение. Если будет действовать принцип, что страна происхождения является ограничителем для бизнеса, это слишком жестко", - добавил Шохин. Кроме того, по его словам, зарубежных партнеров интересует судьба своих компаний, работающих в России - им хочется знать, попадет ли та или иная компания в режим временного управления. "Есть соответствующий указ президента, в котором прописаны базовые критерии. Понятно также, что если материнская компания финансирует ВСУ или вводит какие-то ограничения против России и так далее, тогда, исходя из требований национальной безопасности, вполне возможно передавать ее во временное управление", - пояснил он. "Третья тема, которая волнует компании из всех стран - и дружеских, и недружеских, - это зарплаты для высококвалифицированных сотрудников с упрощенным режимом пребывания, которые Минфин предложил установить в размере более 700 тысяч рублей. А иностранный бизнес говорит, что готов индексировать зарплаты, но не до такого уровня", - добавил Шохин. И еще один вопрос, который задают иностранные компании: что делать с результатами их интеллектуальной деятельности - кому они могут передаваться. Эти темы планируется затронуть на полях Петербургского международного экономического форума, резюмировал Шохин. Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в страну западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", отмечал первый вице-премьер Денис Мантуров. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00.

