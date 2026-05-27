Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Шохин оценил влияние укрепления рубля на доходы бюджета - 27.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260527/shokhin-870247943.html
Шохин оценил влияние укрепления рубля на доходы бюджета
Шохин оценил влияние укрепления рубля на доходы бюджета - 27.05.2026, ПРАЙМ
Шохин оценил влияние укрепления рубля на доходы бюджета
Укрепление курса рубля к доллару на один рубль обходится российскому бюджету в 100 миллиардов рублей в месяц, поэтому важно обеспечить предсказуемость валютного | 27.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-27T08:29+0300
2026-05-27T08:29+0300
экономика
рынок
россия
александр шохин
минфин
рспп
https://cdnn.1prime.ru/img/77219/00/772190063_0:129:1500:973_1920x0_80_0_0_00b5b9e19a925caa169ace7236251abf.jpg
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Укрепление курса рубля к доллару на один рубль обходится российскому бюджету в 100 миллиардов рублей в месяц, поэтому важно обеспечить предсказуемость валютного курса, заявил в интервью РИА Новости глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Рубль с начала текущего года демонстрировал тренд на укрепление и его курс в итоге сложился выше прогноза, заложенного в основу закона о бюджете на текущий год. Эксперты связывали укрепление рубля с высокой ключевой ставкой ЦБ, ростом цен на нефть, приостановкой покупок валюты со стороны Минфина, а также ростом доходов экспортеров. "Один рубль укрепления – это означает более 100 миллиардов рублей потерь доходов бюджета", - сказал Шохин. По мнению главы РСПП, валютный курс в России в нынешних условиях не является рыночным в полной мере из-за ограниченности валютных торгов. "Спрос на валюту, в силу ограничения импорта и слабой инвестиционной активности, пониженный. А рубль укрепляется. Поэтому многие коллеги предлагают установить валютный коридор и держать его пусть не совсем рыночным способом, но чтобы предсказуемость была. Иначе как Минфину планировать бюджет? Ведь доходы бюджета зависят в том числе от экспорта", - заявил он.
https://1prime.ru/20260526/shokhin-870235090.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77219/00/772190063_16:0:1484:1101_1920x0_80_0_0_10266644c1a394e1d35d6d65efff0033.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, россия, александр шохин, минфин, рспп
Экономика, Рынок, РОССИЯ, Александр Шохин, Минфин, РСПП
08:29 27.05.2026
 
Шохин оценил влияние укрепления рубля на доходы бюджета

Шохин: укрепление рубля обходится бюджету в 100 миллиардов рублей в месяц

© Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент РСПП Александр Шохин
Президент РСПП Александр Шохин
Президент РСПП Александр Шохин . Архивное фото
© Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Укрепление курса рубля к доллару на один рубль обходится российскому бюджету в 100 миллиардов рублей в месяц, поэтому важно обеспечить предсказуемость валютного курса, заявил в интервью РИА Новости глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
Рубль с начала текущего года демонстрировал тренд на укрепление и его курс в итоге сложился выше прогноза, заложенного в основу закона о бюджете на текущий год. Эксперты связывали укрепление рубля с высокой ключевой ставкой ЦБ, ростом цен на нефть, приостановкой покупок валюты со стороны Минфина, а также ростом доходов экспортеров.
"Один рубль укрепления – это означает более 100 миллиардов рублей потерь доходов бюджета", - сказал Шохин.
По мнению главы РСПП, валютный курс в России в нынешних условиях не является рыночным в полной мере из-за ограниченности валютных торгов.
"Спрос на валюту, в силу ограничения импорта и слабой инвестиционной активности, пониженный. А рубль укрепляется. Поэтому многие коллеги предлагают установить валютный коридор и держать его пусть не совсем рыночным способом, но чтобы предсказуемость была. Иначе как Минфину планировать бюджет? Ведь доходы бюджета зависят в том числе от экспорта", - заявил он.
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2026
Шохин рассказал об идее модернизации института бизнес-омбудсмена
Вчера, 21:04
 
ЭкономикаРынокРОССИЯАлександр ШохинМинфинРСПП
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала