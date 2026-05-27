https://1prime.ru/20260527/shokhin-870247943.html
Шохин оценил влияние укрепления рубля на доходы бюджета
Шохин оценил влияние укрепления рубля на доходы бюджета - 27.05.2026, ПРАЙМ
Шохин оценил влияние укрепления рубля на доходы бюджета
Укрепление курса рубля к доллару на один рубль обходится российскому бюджету в 100 миллиардов рублей в месяц, поэтому важно обеспечить предсказуемость валютного | 27.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-27T08:29+0300
2026-05-27T08:29+0300
2026-05-27T08:29+0300
экономика
рынок
россия
александр шохин
минфин
рспп
https://cdnn.1prime.ru/img/77219/00/772190063_0:129:1500:973_1920x0_80_0_0_00b5b9e19a925caa169ace7236251abf.jpg
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Укрепление курса рубля к доллару на один рубль обходится российскому бюджету в 100 миллиардов рублей в месяц, поэтому важно обеспечить предсказуемость валютного курса, заявил в интервью РИА Новости глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Рубль с начала текущего года демонстрировал тренд на укрепление и его курс в итоге сложился выше прогноза, заложенного в основу закона о бюджете на текущий год. Эксперты связывали укрепление рубля с высокой ключевой ставкой ЦБ, ростом цен на нефть, приостановкой покупок валюты со стороны Минфина, а также ростом доходов экспортеров. "Один рубль укрепления – это означает более 100 миллиардов рублей потерь доходов бюджета", - сказал Шохин. По мнению главы РСПП, валютный курс в России в нынешних условиях не является рыночным в полной мере из-за ограниченности валютных торгов. "Спрос на валюту, в силу ограничения импорта и слабой инвестиционной активности, пониженный. А рубль укрепляется. Поэтому многие коллеги предлагают установить валютный коридор и держать его пусть не совсем рыночным способом, но чтобы предсказуемость была. Иначе как Минфину планировать бюджет? Ведь доходы бюджета зависят в том числе от экспорта", - заявил он.
https://1prime.ru/20260526/shokhin-870235090.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77219/00/772190063_16:0:1484:1101_1920x0_80_0_0_10266644c1a394e1d35d6d65efff0033.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, россия, александр шохин, минфин, рспп
Экономика, Рынок, РОССИЯ, Александр Шохин, Минфин, РСПП
Шохин оценил влияние укрепления рубля на доходы бюджета
Шохин: укрепление рубля обходится бюджету в 100 миллиардов рублей в месяц