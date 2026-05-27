https://1prime.ru/20260527/shokhin-870247943.html

Шохин оценил влияние укрепления рубля на доходы бюджета

Шохин оценил влияние укрепления рубля на доходы бюджета - 27.05.2026, ПРАЙМ

Шохин оценил влияние укрепления рубля на доходы бюджета

Укрепление курса рубля к доллару на один рубль обходится российскому бюджету в 100 миллиардов рублей в месяц, поэтому важно обеспечить предсказуемость валютного | 27.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-27T08:29+0300

2026-05-27T08:29+0300

2026-05-27T08:29+0300

экономика

рынок

россия

александр шохин

минфин

рспп

https://cdnn.1prime.ru/img/77219/00/772190063_0:129:1500:973_1920x0_80_0_0_00b5b9e19a925caa169ace7236251abf.jpg

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Укрепление курса рубля к доллару на один рубль обходится российскому бюджету в 100 миллиардов рублей в месяц, поэтому важно обеспечить предсказуемость валютного курса, заявил в интервью РИА Новости глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Рубль с начала текущего года демонстрировал тренд на укрепление и его курс в итоге сложился выше прогноза, заложенного в основу закона о бюджете на текущий год. Эксперты связывали укрепление рубля с высокой ключевой ставкой ЦБ, ростом цен на нефть, приостановкой покупок валюты со стороны Минфина, а также ростом доходов экспортеров. "Один рубль укрепления – это означает более 100 миллиардов рублей потерь доходов бюджета", - сказал Шохин. По мнению главы РСПП, валютный курс в России в нынешних условиях не является рыночным в полной мере из-за ограниченности валютных торгов. "Спрос на валюту, в силу ограничения импорта и слабой инвестиционной активности, пониженный. А рубль укрепляется. Поэтому многие коллеги предлагают установить валютный коридор и держать его пусть не совсем рыночным способом, но чтобы предсказуемость была. Иначе как Минфину планировать бюджет? Ведь доходы бюджета зависят в том числе от экспорта", - заявил он.

https://1prime.ru/20260526/shokhin-870235090.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, россия, александр шохин, минфин, рспп