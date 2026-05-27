Силуанов призвал повышать эффективность бюджетных расходов - 27.05.2026, ПРАЙМ

Эффективность бюджетных расходов необходимо повышать, сегодня требуется их определенная сдержанность, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. | 27.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. Эффективность бюджетных расходов необходимо повышать, сегодня требуется их определенная сдержанность, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "В последние два года были приняты решения по укреплению доходов. Проводится работа по обелению экономики, что приводит к расширению налоговой базы и обеспечению справедливых условий хозяйствования. И, конечно, нужно повышать эффективность бюджетных расходов. После периода их быстрого роста, сегодня требуется определенная сдержанность", - сказал Силуанов в интервью газете "Коммерсант". "Безусловно, есть абсолютно приоритетные статьи расходов: это исполнение социальных обязательств и обеспечение обороны и безопасности страны. В остальном - каждую статью анализируем на предмет экономической отдачи, достижения результатов и в конечном счете влияния на благополучие людей", - отметил министр. Особое внимание уделяется эффективности сектора государственного управления, снижению процентных рисков бюджета и так далее, добавил Силуанов.

