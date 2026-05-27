Силуанов рассказал о списании долгов регионов по бюджетным кредитам
Объем списания задолженности регионов РФ по бюджетным кредитам составляет почти 440 миллиардов рублей, заявил министр финансов Антон Силуанов.
2026-05-27T00:17+0300
МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. Объем списания задолженности регионов РФ по бюджетным кредитам составляет почти 440 миллиардов рублей, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Отмечу программу списания задолженности регионов по бюджетным кредитам. К ней уже присоединились 76 субъектов. На сегодняшний день 68 регионам списана задолженность за 2024-2025 годы почти на 440 миллиардов рублей, а в девяти регионах она погашена полностью", - сказал Силуанов в интервью газете "Коммерсант".
Это существенно снижает долговую нагрузку и дает регионам больше возможностей для бюджетного маневра, отметил министр.
Работа по заключению соглашений о списании долгов по бюджетным кредитам для регионов идет в рамках поручения президента РФ Владимира Путина. Российским регионам будет списано две трети такой задолженности при условии направления высвобождающихся средств на инфраструктурные проекты и поддержку инвестиций.
Силуанов: регионы списали почти 440 миллиардов рублей долгов по бюджетным кредитам
