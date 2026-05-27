Силуанов заявил о важности сбалансированного долгового портфеля

2026-05-27T00:17+0300

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Федеральному бюджету России важен сбалансированный долговой портфель с понятным и предсказуемым графиком обслуживания, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Для бюджета важен сбалансированный долговой портфель с понятным и предсказуемым графиком обслуживания. В качестве основы суверенного долгового портфеля используем "фиксы" – ОФЗ с фиксированной ставкой", - сказал он в интервью газете "Коммерсант". По его словам, из 32 триллионов рублей общего объема ОФЗ в обращении на их долю приходится порядка 62%. "Средняя стоимость обслуживания этой части портфеля ОФЗ стабильна и составляет около 10%", - отметил он. "Что касается объема государственного долга, то по итогам 2025 года у России самый низкий уровень долга к ВВП из всех стран "Большой двадцатки", что отражает взвешенный подход к бюджетной и долговой политике", - подчеркнул министр.

