Силуанов заявил о важности сбалансированного долгового портфеля
2026-05-27T00:17+0300
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Федеральному бюджету России важен сбалансированный долговой портфель с понятным и предсказуемым графиком обслуживания, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Для бюджета важен сбалансированный долговой портфель с понятным и предсказуемым графиком обслуживания. В качестве основы суверенного долгового портфеля используем "фиксы" – ОФЗ с фиксированной ставкой", - сказал он в интервью газете "Коммерсант".
По его словам, из 32 триллионов рублей общего объема ОФЗ в обращении на их долю приходится порядка 62%.
"Средняя стоимость обслуживания этой части портфеля ОФЗ стабильна и составляет около 10%", - отметил он.
"Что касается объема государственного долга, то по итогам 2025 года у России самый низкий уровень долга к ВВП из всех стран "Большой двадцатки", что отражает взвешенный подход к бюджетной и долговой политике", - подчеркнул министр.
