Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силуанов рассказал о донастройке инвестиционного налогового вычета - 27.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260527/siluanovyj-870239525.html
Силуанов рассказал о донастройке инвестиционного налогового вычета
Силуанов рассказал о донастройке инвестиционного налогового вычета - 27.05.2026, ПРАЙМ
Силуанов рассказал о донастройке инвестиционного налогового вычета
Обсуждение донастройки федерального инвестиционного налогового вычета ведется в рамках создания инвестиционно привлекательных условий для отдельных... | 27.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-27T00:18+0300
2026-05-27T00:18+0300
финансы
экономика
россия
рф
антон силуанов
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870239525.jpg?1779830284
МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. Обсуждение донастройки федерального инвестиционного налогового вычета ведется в рамках создания инвестиционно привлекательных условий для отдельных макрорегионов, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Донастройка федерального инвестиционного вычета обсуждается в рамках создания инвестиционно привлекательных условий для отдельных макрорегионов", - сказал Силуанов в интервью газете "Коммерсант". В течение 2025 года наблюдался рост числа налогоплательщиков, применяющих данный механизм: по итогам первого квартала прошлого года вычетом воспользовались 250 организаций, а объем вычетов составил 2,2 миллиарда рублей, а за весь год количество таких налогоплательщиков достигло 759, а объем вычетов превысил 26 миллиардов рублей, рассказал Силуанов. "В первом квартале объем вычетов уже в два раза больше, чем за тот же период прошлого года. В текущем году мы ожидаем кратного увеличения числа пользователей вычета, в том числе благодаря расширению возможности его применения в рамках группы налогоплательщиков", - отметил министр. С прошлого года в России начал действовать новый инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль - федеральный. Размер вычета составляет 3%. Именно на такую величину может быть уменьшен платеж по налогу на прибыль при условии, что эти средства будут инвестированы в развитие производства.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, рф, антон силуанов
Финансы, Экономика, РОССИЯ, РФ, Антон Силуанов
00:18 27.05.2026
 
Силуанов рассказал о донастройке инвестиционного налогового вычета

Силуанов: обсуждается донастройка федерального налогового вычета

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. Обсуждение донастройки федерального инвестиционного налогового вычета ведется в рамках создания инвестиционно привлекательных условий для отдельных макрорегионов, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Донастройка федерального инвестиционного вычета обсуждается в рамках создания инвестиционно привлекательных условий для отдельных макрорегионов", - сказал Силуанов в интервью газете "Коммерсант".
В течение 2025 года наблюдался рост числа налогоплательщиков, применяющих данный механизм: по итогам первого квартала прошлого года вычетом воспользовались 250 организаций, а объем вычетов составил 2,2 миллиарда рублей, а за весь год количество таких налогоплательщиков достигло 759, а объем вычетов превысил 26 миллиардов рублей, рассказал Силуанов.
"В первом квартале объем вычетов уже в два раза больше, чем за тот же период прошлого года. В текущем году мы ожидаем кратного увеличения числа пользователей вычета, в том числе благодаря расширению возможности его применения в рамках группы налогоплательщиков", - отметил министр.
С прошлого года в России начал действовать новый инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль - федеральный. Размер вычета составляет 3%. Именно на такую величину может быть уменьшен платеж по налогу на прибыль при условии, что эти средства будут инвестированы в развитие производства.
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯРФАнтон Силуанов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала