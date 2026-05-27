Силуанов рассказал о донастройке инвестиционного налогового вычета

Обсуждение донастройки федерального инвестиционного налогового вычета ведется в рамках создания инвестиционно привлекательных условий для отдельных...

МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. Обсуждение донастройки федерального инвестиционного налогового вычета ведется в рамках создания инвестиционно привлекательных условий для отдельных макрорегионов, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Донастройка федерального инвестиционного вычета обсуждается в рамках создания инвестиционно привлекательных условий для отдельных макрорегионов", - сказал Силуанов в интервью газете "Коммерсант". В течение 2025 года наблюдался рост числа налогоплательщиков, применяющих данный механизм: по итогам первого квартала прошлого года вычетом воспользовались 250 организаций, а объем вычетов составил 2,2 миллиарда рублей, а за весь год количество таких налогоплательщиков достигло 759, а объем вычетов превысил 26 миллиардов рублей, рассказал Силуанов. "В первом квартале объем вычетов уже в два раза больше, чем за тот же период прошлого года. В текущем году мы ожидаем кратного увеличения числа пользователей вычета, в том числе благодаря расширению возможности его применения в рамках группы налогоплательщиков", - отметил министр. С прошлого года в России начал действовать новый инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль - федеральный. Размер вычета составляет 3%. Именно на такую величину может быть уменьшен платеж по налогу на прибыль при условии, что эти средства будут инвестированы в развитие производства.

