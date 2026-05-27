Инвестор назвал слияние Tesla и SpaceX вопросом времени - 27.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-27T22:21+0300

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Слияние компаний американского предпринимателя Илона Маска Tesla и SpaceX после проведения первичного публичного размещения акций (IPO) космической компании неизбежно и является вопросом времени, заявил один из первых инвесторов SpaceX Питер Диамандис (Peter Diamandis). "Я считаю, что вопрос не в том, произойдет ли это, а только в том, когда эти компании объединятся", - приводит слова Диамандиса о слиянии Tesla и SpaceX агентство Блумберг. Он также отметил, что объединение компаний "имеет смысл", поскольку даст Маску особые права голоса в Tesla, которые он имеет в SpaceX. Как указывает агентство, слияние компаний объединит наземный автопарк Tesla с космической инфраструктурой SpaceX, включая программу Starship. Объединение компаний позволит создать "глобальную инфраструктуру на Земле и в космосе", добавил инвестор.Блумберг в начале года сообщал о проходящих переговорах по слиянию SpaceX и Tesla, еще до объединения космической компании с xAI. Агентство отмечает, что Диамандис обсуждал этот вопрос с Маском как в январе, так и в марте. Ранее СМИ сообщили, что SpaceX подала заявку на проведение IPO, по итогам которого ее рыночная стоимость может составить 2 триллиона долларов.

