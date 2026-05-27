https://1prime.ru/20260527/sliyanie-870267148.html
Инвестор назвал слияние Tesla и SpaceX вопросом времени
Инвестор назвал слияние Tesla и SpaceX вопросом времени - 27.05.2026, ПРАЙМ
Инвестор назвал слияние Tesla и SpaceX вопросом времени
Слияние компаний американского предпринимателя Илона Маска Tesla и SpaceX после проведения первичного публичного размещения акций (IPO) космической компании... | 27.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-27T22:21+0300
2026-05-27T22:21+0300
2026-05-27T22:21+0300
технологии
рынок
spacex
tesla
xai
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/18/863880777_0:125:3197:1923_1920x0_80_0_0_0c6c4de08c5a3314a3d711295ff6972f.jpg
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Слияние компаний американского предпринимателя Илона Маска Tesla и SpaceX после проведения первичного публичного размещения акций (IPO) космической компании неизбежно и является вопросом времени, заявил один из первых инвесторов SpaceX Питер Диамандис (Peter Diamandis). "Я считаю, что вопрос не в том, произойдет ли это, а только в том, когда эти компании объединятся", - приводит слова Диамандиса о слиянии Tesla и SpaceX агентство Блумберг. Он также отметил, что объединение компаний "имеет смысл", поскольку даст Маску особые права голоса в Tesla, которые он имеет в SpaceX. Как указывает агентство, слияние компаний объединит наземный автопарк Tesla с космической инфраструктурой SpaceX, включая программу Starship. Объединение компаний позволит создать "глобальную инфраструктуру на Земле и в космосе", добавил инвестор.Блумберг в начале года сообщал о проходящих переговорах по слиянию SpaceX и Tesla, еще до объединения космической компании с xAI. Агентство отмечает, что Диамандис обсуждал этот вопрос с Маском как в январе, так и в марте. Ранее СМИ сообщили, что SpaceX подала заявку на проведение IPO, по итогам которого ее рыночная стоимость может составить 2 триллиона долларов.
https://1prime.ru/20260506/mask-869725169.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/18/863880777_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_b341f9968a63d4d64bd40258f4483e0a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, рынок, spacex, tesla, xai
Технологии, Рынок, SpaceX, Tesla, xAI
Инвестор назвал слияние Tesla и SpaceX вопросом времени
Инвестор Диамандис: слияние Tesla и SpaceX неизбежно и является вопросом времени
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Слияние компаний американского предпринимателя Илона Маска Tesla и SpaceX после проведения первичного публичного размещения акций (IPO) космической компании неизбежно и является вопросом времени, заявил один из первых инвесторов SpaceX Питер Диамандис (Peter Diamandis).
"Я считаю, что вопрос не в том, произойдет ли это, а только в том, когда эти компании объединятся", - приводит слова Диамандиса о слиянии Tesla
и SpaceX
агентство Блумберг. Он также отметил, что объединение компаний "имеет смысл", поскольку даст Маску особые права голоса в Tesla, которые он имеет в SpaceX.
Как указывает агентство, слияние компаний объединит наземный автопарк Tesla с космической инфраструктурой SpaceX, включая программу Starship. Объединение компаний позволит создать "глобальную инфраструктуру на Земле и в космосе", добавил инвестор.
Блумберг в начале года сообщал о проходящих переговорах по слиянию SpaceX и Tesla, еще до объединения космической компании с xAI
. Агентство отмечает, что Диамандис обсуждал этот вопрос с Маском как в январе, так и в марте.
Ранее СМИ сообщили, что SpaceX подала заявку на проведение IPO, по итогам которого ее рыночная стоимость может составить 2 триллиона долларов.
Компания Маска xAI станет ИИ-подразделением космической SpaceX