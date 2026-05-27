Инвестор назвал слияние Tesla и SpaceX вопросом времени
Слияние компаний американского предпринимателя Илона Маска Tesla и SpaceX после проведения первичного публичного размещения акций (IPO) космической компании... | 27.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-27T22:21+0300
технологии, рынок, spacex, tesla, xai
Технологии, Рынок, SpaceX, Tesla, xAI
22:21 27.05.2026
 
Инвестор назвал слияние Tesla и SpaceX вопросом времени

Инвестор Диамандис: слияние Tesla и SpaceX неизбежно и является вопросом времени

© AP Photo / Noah BergerАвтомобили Tesla
Автомобили Tesla - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2026
Автомобили Tesla. Архивное фото
© AP Photo / Noah Berger
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Слияние компаний американского предпринимателя Илона Маска Tesla и SpaceX после проведения первичного публичного размещения акций (IPO) космической компании неизбежно и является вопросом времени, заявил один из первых инвесторов SpaceX Питер Диамандис (Peter Diamandis).
"Я считаю, что вопрос не в том, произойдет ли это, а только в том, когда эти компании объединятся", - приводит слова Диамандиса о слиянии Tesla и SpaceX агентство Блумберг. Он также отметил, что объединение компаний "имеет смысл", поскольку даст Маску особые права голоса в Tesla, которые он имеет в SpaceX.
Как указывает агентство, слияние компаний объединит наземный автопарк Tesla с космической инфраструктурой SpaceX, включая программу Starship. Объединение компаний позволит создать "глобальную инфраструктуру на Земле и в космосе", добавил инвестор.
Блумберг в начале года сообщал о проходящих переговорах по слиянию SpaceX и Tesla, еще до объединения космической компании с xAI. Агентство отмечает, что Диамандис обсуждал этот вопрос с Маском как в январе, так и в марте.
Ранее СМИ сообщили, что SpaceX подала заявку на проведение IPO, по итогам которого ее рыночная стоимость может составить 2 триллиона долларов.
Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2026
Компания Маска xAI станет ИИ-подразделением космической SpaceX
6 мая, 23:43
 
ТехнологииРынокSpaceXTeslaxAI
 
 
