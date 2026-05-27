Сербские социалисты продолжат борьбу за сближение с БРИКС - 27.05.2026, ПРАЙМ
Сербские социалисты продолжат борьбу за сближение с БРИКС
03:25 27.05.2026
 
Сербские социалисты продолжат борьбу за сближение с БРИКС

Экс-вице-премьер Сербии Вулин: партия продолжит борьбу за референдум о сближении с БРИКС

МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. "Движение социалистов" Сербии продолжит борьбу по продвижению референдума о сближении Белграда и БРИКС, заявил РИА Новости бывший вице-премьер Сербии и основатель партии Александр Вулин.
В октябре 2025 года сербский парламент не утвердил рассмотрение данного проекта.
"Мы продолжим, мы снова выдвинем эту инициативу", - сказал собеседник агентства.
Как подчеркнул политик, в отличие от Евросоюза в БРИКС никогда ничего не просили от Сербии. Так, он напомнил о призывах Брюсселя к Белграду наложить санкции на Россию, в то время как в БРИКС выступают за дружеское партнерство.
"БРИКС – альянс свободных стран, и мы считаем, что место Сербии в нем", - отметил Вулин.
 
