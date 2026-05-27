Чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО в I квартале достигла $93,6 млн - 27.05.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО в I квартале достигла $93,6 млн
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО в первом квартале 2026 года составила 93,6 миллиона долларов против убытка в 393 миллиона долларов годом ранее, сообщает компания. Выручка по итогам квартала выросла на 60% в годовом выражении и составила 444 миллиона долларов. Прибыль до налогообложения составила 122 миллиона долларов после убытка в 382,8 миллиона за аналогичный период предыдущего года. "По результатам отчетного периода выручка компании на основе тайм-чартерного эквивалента (ТЧЭ) составила 345 миллионов долларов, показатель EBITDA - 227 миллиона долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года выручка ТЧЭ и показатель EBITDA увеличились в 1,6 и 2,2 раза соответственно. Рентабельность показателя EBITDA составила 66% против 47% в I квартале 2025 года", - говорится в сообщении. "Совкомфлот" - крупнейшая судоходная компания России и один из лидеров мирового рынка танкерных перевозок. Согласно информации на сайте "Совкомфлота", 82,8% акций принадлежат Российской Федерации, 15,6% - у миноритарных акционеров, 1,6% - квазиказначейские акции.
