https://1prime.ru/20260527/sovkomflot-870250220.html

Чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО в I квартале достигла $93,6 млн

Чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО в I квартале достигла $93,6 млн - 27.05.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО в I квартале достигла $93,6 млн

Чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО в первом квартале 2026 года составила 93,6 миллиона долларов против убытка в 393 миллиона долларов годом ранее, сообщает... | 27.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-27T11:05+0300

2026-05-27T11:05+0300

2026-05-27T11:05+0300

экономика

совкомфлот

россия

чистая прибыль

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75761/43/757614382_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_a01094836fd69361c9c7ca0e4dc17970.jpg

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО в первом квартале 2026 года составила 93,6 миллиона долларов против убытка в 393 миллиона долларов годом ранее, сообщает компания. Выручка по итогам квартала выросла на 60% в годовом выражении и составила 444 миллиона долларов. Прибыль до налогообложения составила 122 миллиона долларов после убытка в 382,8 миллиона за аналогичный период предыдущего года. "По результатам отчетного периода выручка компании на основе тайм-чартерного эквивалента (ТЧЭ) составила 345 миллионов долларов, показатель EBITDA - 227 миллиона долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года выручка ТЧЭ и показатель EBITDA увеличились в 1,6 и 2,2 раза соответственно. Рентабельность показателя EBITDA составила 66% против 47% в I квартале 2025 года", - говорится в сообщении. "Совкомфлот" - крупнейшая судоходная компания России и один из лидеров мирового рынка танкерных перевозок. Согласно информации на сайте "Совкомфлота", 82,8% акций принадлежат Российской Федерации, 15,6% - у миноритарных акционеров, 1,6% - квазиказначейские акции.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

совкомфлот, россия, чистая прибыль