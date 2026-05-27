В России выросло производство СПГ - 27.05.2026, ПРАЙМ
В России выросло производство СПГ
Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-апреле выросло на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 12,5 миллиона тонн, свидетельствуют данные Росстата.
2026-05-27T20:29+0300
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-апреле выросло на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 12,5 миллиона тонн, свидетельствуют данные Росстата. В апреле показатель вырос на 10,4% по сравнению с апрелем прошлого года, составив 3 миллиона тонн. Производство СПГ в России по итогам 2025 года снизилось на 3,6% - до 32,9 миллиона тонн. Экспорт СПГ из России в 2025 году составил 30,3 миллиона тонн, снизившись на 12,4%. По прогнозу Минэкономразвития, экспорт в 2026 году вырастет на 33% - до 40,3 миллиона тонн, в 2027 году - на 16,4%, до 46,9 миллиона тонн.
газ, росстат
Газ, Росстат
20:29 27.05.2026
 
В России выросло производство СПГ

Росстат: производство СПГ в России в январе-апреле выросло на 9,6%, до 12,5 млн тонн

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЗавод по сжижению природного газа (СПГ)
Завод по сжижению природного газа (СПГ). Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-апреле выросло на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 12,5 миллиона тонн, свидетельствуют данные Росстата.
В апреле показатель вырос на 10,4% по сравнению с апрелем прошлого года, составив 3 миллиона тонн.
Производство СПГ в России по итогам 2025 года снизилось на 3,6% - до 32,9 миллиона тонн.
Экспорт СПГ из России в 2025 году составил 30,3 миллиона тонн, снизившись на 12,4%. По прогнозу Минэкономразвития, экспорт в 2026 году вырастет на 33% - до 40,3 миллиона тонн, в 2027 году - на 16,4%, до 46,9 миллиона тонн.
Газовая компрессорная станция - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2026
Добыча газа в России в январе-апреле выросла на 5%
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
