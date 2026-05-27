В России выросло производство СПГ
2026-05-27T20:29+0300
Росстат: производство СПГ в России в январе-апреле выросло на 9,6%, до 12,5 млн тонн
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-апреле выросло на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 12,5 миллиона тонн, свидетельствуют данные Росстата.
В апреле показатель вырос на 10,4% по сравнению с апрелем прошлого года, составив 3 миллиона тонн.
Производство СПГ в России по итогам 2025 года снизилось на 3,6% - до 32,9 миллиона тонн.
Экспорт СПГ из России в 2025 году составил 30,3 миллиона тонн, снизившись на 12,4%. По прогнозу Минэкономразвития, экспорт в 2026 году вырастет на 33% - до 40,3 миллиона тонн, в 2027 году - на 16,4%, до 46,9 миллиона тонн.
