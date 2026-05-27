Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США не присоединились к заявлению Киева по ситуации на Украине - 27.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260527/ssha-870238897.html
США не присоединились к заявлению Киева по ситуации на Украине
США не присоединились к заявлению Киева по ситуации на Украине - 27.05.2026, ПРАЙМ
США не присоединились к заявлению Киева по ситуации на Украине
Администрация США не присоединилась к заявлению Киева по ситуации на Украине, зачитанному во вторник украинским постпредом в ООН Андреем Мельником. | 27.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-27T00:02+0300
2026-05-27T00:02+0300
общество
экономика
мировая экономика
киев
украина
рф
андрей мельник
оон
ес
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870238897.jpg?1779829369
ООН, 26 мая – ПРАЙМ. Администрация США не присоединилась к заявлению Киева по ситуации на Украине, зачитанному во вторник украинским постпредом в ООН Андреем Мельником. "Мы призываем к полному, немедленному и безусловному прекращению огня, а также подчеркиваем срочную необходимость для принятия конкретных гуманитарных мер", - говорится в заявлении. По словам Мельника, к заявлению присоединились, в частности, страны Европейского союза и сам ЕС, а также Канада, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия. В понедельник МИД России заявил, что атака вооруженных сил Украины (ВСУ) на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, и ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. В связи с этим ведомство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее. Российская армия в ночь на 24 мая нанесла массированный удар возмездия, в том числе баллистическими ракетами "Орешник", по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины, сообщили в министерстве обороны РФ.
киев
украина
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, киев, украина, рф, андрей мельник, оон, ес, мид рф
Общество , Экономика, Мировая экономика, Киев, УКРАИНА, РФ, Андрей Мельник, ООН, ЕС, МИД РФ
00:02 27.05.2026
 
США не присоединились к заявлению Киева по ситуации на Украине

Администрация США не присоединилась к заявлению Киева по ситуации на Украине

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ООН, 26 мая – ПРАЙМ. Администрация США не присоединилась к заявлению Киева по ситуации на Украине, зачитанному во вторник украинским постпредом в ООН Андреем Мельником.
"Мы призываем к полному, немедленному и безусловному прекращению огня, а также подчеркиваем срочную необходимость для принятия конкретных гуманитарных мер", - говорится в заявлении.
По словам Мельника, к заявлению присоединились, в частности, страны Европейского союза и сам ЕС, а также Канада, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия.
В понедельник МИД России заявил, что атака вооруженных сил Украины (ВСУ) на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, и ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. В связи с этим ведомство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.
Российская армия в ночь на 24 мая нанесла массированный удар возмездия, в том числе баллистическими ракетами "Орешник", по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины, сообщили в министерстве обороны РФ.
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаКиевУКРАИНАРФАндрей МельникООНЕСМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала