США не присоединились к заявлению Киева по ситуации на Украине

Администрация США не присоединилась к заявлению Киева по ситуации на Украине, зачитанному во вторник украинским постпредом в ООН Андреем Мельником.

2026-05-27T00:02+0300

ООН, 26 мая – ПРАЙМ. Администрация США не присоединилась к заявлению Киева по ситуации на Украине, зачитанному во вторник украинским постпредом в ООН Андреем Мельником. "Мы призываем к полному, немедленному и безусловному прекращению огня, а также подчеркиваем срочную необходимость для принятия конкретных гуманитарных мер", - говорится в заявлении. По словам Мельника, к заявлению присоединились, в частности, страны Европейского союза и сам ЕС, а также Канада, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия. В понедельник МИД России заявил, что атака вооруженных сил Украины (ВСУ) на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, и ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. В связи с этим ведомство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее. Российская армия в ночь на 24 мая нанесла массированный удар возмездия, в том числе баллистическими ракетами "Орешник", по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины, сообщили в министерстве обороны РФ.

