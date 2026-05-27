Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США рассчитывают в ближайшее время завершить торговое соглашение с Индией - 27.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260527/ssha-870240860.html
США рассчитывают в ближайшее время завершить торговое соглашение с Индией
США рассчитывают в ближайшее время завершить торговое соглашение с Индией - 27.05.2026, ПРАЙМ
США рассчитывают в ближайшее время завершить торговое соглашение с Индией
Соединенные Штаты рассчитывают в ближайшее время финализировать двустороннее торговое соглашение с Индией, заявил американский торговый представитель Джеймисон... | 27.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-27T00:45+0300
2026-05-27T00:45+0300
мировая экономика
экономика
россия
индия
сша
марко рубио
марк рубио
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870240860.jpg?1779831943
ВАШИНГТОН, 27 мая – ПРАЙМ. Соединенные Штаты рассчитывают в ближайшее время финализировать двустороннее торговое соглашение с Индией, заявил американский торговый представитель Джеймисон Грир, добавив, что делегация США направится в Нью-Дели уже на следующей неделе. "Мы уже заключили рамочное соглашение с индийской стороной. На следующей неделе туда отправляется моя рабочая группа. Кроме того, я рассчитываю в ближайшее время встретиться со своим коллегой. Мне бы очень хотелось выйти на этап финализации нашего соглашения с ними", - сказал Грир в ходе дискуссии в Совете по международным отношениям. На прошлой неделе министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявлял, что обсудил со своим американским коллегой Марко Рубио необходимость как можно скорее доработать предварительное торговое соглашение между государствами. Индия и США в феврале 2025 года поставили перед собой цель завершить первую фазу соглашения о торговле к осени с целью более чем удвоить двусторонний товарооборот - до 500 миллиардов долларов к 2030 году. При этом, по оценкам властей Индии, торговое соглашение откроет индийским импортерам рынок объемом 30 триллионов долларов.
индия
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, индия, сша, марко рубио, марк рубио
Мировая экономика, Экономика, РОССИЯ, ИНДИЯ, США, Марко Рубио, Марк Рубио
00:45 27.05.2026
 
США рассчитывают в ближайшее время завершить торговое соглашение с Индией

Торговый представитель США Грир: США рассчитывают завершить торговое соглашение с Индией

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 27 мая – ПРАЙМ. Соединенные Штаты рассчитывают в ближайшее время финализировать двустороннее торговое соглашение с Индией, заявил американский торговый представитель Джеймисон Грир, добавив, что делегация США направится в Нью-Дели уже на следующей неделе.
"Мы уже заключили рамочное соглашение с индийской стороной. На следующей неделе туда отправляется моя рабочая группа. Кроме того, я рассчитываю в ближайшее время встретиться со своим коллегой. Мне бы очень хотелось выйти на этап финализации нашего соглашения с ними", - сказал Грир в ходе дискуссии в Совете по международным отношениям.
На прошлой неделе министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявлял, что обсудил со своим американским коллегой Марко Рубио необходимость как можно скорее доработать предварительное торговое соглашение между государствами.
Индия и США в феврале 2025 года поставили перед собой цель завершить первую фазу соглашения о торговле к осени с целью более чем удвоить двусторонний товарооборот - до 500 миллиардов долларов к 2030 году. При этом, по оценкам властей Индии, торговое соглашение откроет индийским импортерам рынок объемом 30 триллионов долларов.
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯИНДИЯСШАМарко РубиоМарк Рубио
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала