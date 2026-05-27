США рассчитывают в ближайшее время завершить торговое соглашение с Индией

2026-05-27T00:45+0300

ВАШИНГТОН, 27 мая – ПРАЙМ. Соединенные Штаты рассчитывают в ближайшее время финализировать двустороннее торговое соглашение с Индией, заявил американский торговый представитель Джеймисон Грир, добавив, что делегация США направится в Нью-Дели уже на следующей неделе. "Мы уже заключили рамочное соглашение с индийской стороной. На следующей неделе туда отправляется моя рабочая группа. Кроме того, я рассчитываю в ближайшее время встретиться со своим коллегой. Мне бы очень хотелось выйти на этап финализации нашего соглашения с ними", - сказал Грир в ходе дискуссии в Совете по международным отношениям. На прошлой неделе министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявлял, что обсудил со своим американским коллегой Марко Рубио необходимость как можно скорее доработать предварительное торговое соглашение между государствами. Индия и США в феврале 2025 года поставили перед собой цель завершить первую фазу соглашения о торговле к осени с целью более чем удвоить двусторонний товарооборот - до 500 миллиардов долларов к 2030 году. При этом, по оценкам властей Индии, торговое соглашение откроет индийским импортерам рынок объемом 30 триллионов долларов.

мировая экономика, россия, индия, сша, марко рубио, марк рубио