Степашин предложил кандидатуру Штайнмайера на роль переговорщика от ЕС
2026-05-27T02:55+0300
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Кандидатуру президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера можно рассмотреть на роль переговорщика от ЕС с Россией, считает бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.
"Может быть, подумать о президенте Германии Франке-Вальтере Штайнмайере", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости, кто может подойти на роль переговорщика от ЕС.
Степашин напомнил, что в 2014 году Штайнмайер подписывал вместе с министрами иностранных дел Франции и Польши документ, гарантирующий проведение свободных и демократических выборов на Украине.
"Кстати, сразу после подписания, как вы помните, произошел государственный переворот", - сказал он.
"По крайне мере, господин Штайнмайер вернется к тому, что он подписывал, и, может быть, принесет свои извинения хотя бы в качестве участника переговоров. Не знаю, готов он к этому или нет", - заключил Степашин.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет правильный момент.
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между РФ и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что пусть сами европейцы выбирают такого лидера, которому они доверяют и который не делал резких заявлений в адрес Москвы. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя кандидатуру Штайнмайера как посредника в переговорах Европы и России, заявлял РИА Новости, что говорить с Москвой могут все, главное - желание восстановить диалог.
