Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Степашин предложил кандидатуру Штайнмайера на роль переговорщика от ЕС - 27.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260527/stepashin-870242060.html
Степашин предложил кандидатуру Штайнмайера на роль переговорщика от ЕС
Степашин предложил кандидатуру Штайнмайера на роль переговорщика от ЕС - 27.05.2026, ПРАЙМ
Степашин предложил кандидатуру Штайнмайера на роль переговорщика от ЕС
Кандидатуру президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера можно рассмотреть на роль переговорщика от ЕС с Россией, считает бывший премьер-министр РФ Сергей... | 27.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-27T02:55+0300
2026-05-27T02:55+0300
россия
экономика
германия
рф
европа
штайнмайер
сергей степашин
владимир путин
ес
евросовет
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870242060.jpg?1779839727
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Кандидатуру президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера можно рассмотреть на роль переговорщика от ЕС с Россией, считает бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин. "Может быть, подумать о президенте Германии Франке-Вальтере Штайнмайере", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости, кто может подойти на роль переговорщика от ЕС. Степашин напомнил, что в 2014 году Штайнмайер подписывал вместе с министрами иностранных дел Франции и Польши документ, гарантирующий проведение свободных и демократических выборов на Украине. "Кстати, сразу после подписания, как вы помните, произошел государственный переворот", - сказал он. "По крайне мере, господин Штайнмайер вернется к тому, что он подписывал, и, может быть, принесет свои извинения хотя бы в качестве участника переговоров. Не знаю, готов он к этому или нет", - заключил Степашин. Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет правильный момент. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между РФ и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что пусть сами европейцы выбирают такого лидера, которому они доверяют и который не делал резких заявлений в адрес Москвы. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя кандидатуру Штайнмайера как посредника в переговорах Европы и России, заявлял РИА Новости, что говорить с Москвой могут все, главное - желание восстановить диалог.
германия
рф
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, германия, рф, европа, штайнмайер, сергей степашин, владимир путин, ес, евросовет
РОССИЯ, Экономика, ГЕРМАНИЯ, РФ, ЕВРОПА, Штайнмайер, Сергей Степашин, Владимир Путин, ЕС, Евросовет
02:55 27.05.2026
 
Степашин предложил кандидатуру Штайнмайера на роль переговорщика от ЕС

Степашин: кандидатуру Штайнмайера можно рассмотреть на роль переговорщика от ЕС с Россией

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Кандидатуру президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера можно рассмотреть на роль переговорщика от ЕС с Россией, считает бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.
"Может быть, подумать о президенте Германии Франке-Вальтере Штайнмайере", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости, кто может подойти на роль переговорщика от ЕС.
Степашин напомнил, что в 2014 году Штайнмайер подписывал вместе с министрами иностранных дел Франции и Польши документ, гарантирующий проведение свободных и демократических выборов на Украине.
"Кстати, сразу после подписания, как вы помните, произошел государственный переворот", - сказал он.
"По крайне мере, господин Штайнмайер вернется к тому, что он подписывал, и, может быть, принесет свои извинения хотя бы в качестве участника переговоров. Не знаю, готов он к этому или нет", - заключил Степашин.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет правильный момент.
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между РФ и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что пусть сами европейцы выбирают такого лидера, которому они доверяют и который не делал резких заявлений в адрес Москвы. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя кандидатуру Штайнмайера как посредника в переговорах Европы и России, заявлял РИА Новости, что говорить с Москвой могут все, главное - желание восстановить диалог.
 
ЭкономикаРОССИЯГЕРМАНИЯРФЕВРОПАШтайнмайерСергей СтепашинВладимир ПутинЕСЕвросовет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала