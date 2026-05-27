Почти треть россиян откладывает деньги на будущее детей, показал опрос

2026-05-27T07:15+0300

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Почти треть россиян, делающих сбережения, откладывает деньги на будущее детей - прежде всего на образование и покупку жилья, говорится в исследовании "СберНПФ" и "СберСтрахования жизни", которое есть в распоряжении РИА Новости. "За год доля россиян, которые делают сбережения на детей, выросла с 25% до 28%. На первое место в приоритетах родителей вышла покупка жилья: этот вариант выбрали 82% опрошенных. На втором месте - оплата среднего и высшего образования: 78% считают важным копить на эти цели", - говорит старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский. В среднем респонденты хотели бы накопить для ребенка 4,3 миллиона рублей, показало исследование. Самые амбициозные цели по накоплениям для детей ставят жители Ярославля - 7,6 миллиона рублей, Москвы - 7,1 миллиона, Томска - 6,9 миллиона, Иркутска - 6,4 миллиона и Саратова - 6,1 миллиона рублей. Более скромные планы у жителей Севастополя - 1,8 миллиона рублей, Владивостока - 1,9 миллиона, Тольятти - 2,2 миллиона, Санкт-Петербурга - 2,4 миллиона и Астрахани - 2,5 миллиона рублей. Чаще всего деньги на будущее детей откладывают россияне 31-40 лет - 39%, а также 18-30 лет - 35%. Среди тех, кто формирует накопления, больше женщин - 32% против 24% среди мужчин. Больше всего сторонников детских накоплений оказалось в Иркутске - 44%, Томске - 42%, Барнауле - 41% и Кемерово - 39%. Еще 10% респондентов откладывают на укрепление здоровья детей, 7% - чтобы ребенок чувствовал себя свободно и не был стеснен в средствах, 5% - на переезд туда, где у ребенка будет больше перспектив, а 4% - на старт карьеры или собственного бизнеса. Финансовая поддержка - лишь часть того, что родители считают важным дать детям. В первую очередь они говорят о здоровье - 87%, достойном воспитании - 80% и хорошем образовании - 63%. Далее следует собственное жилье для ребенка или помощь с покупкой недвижимости - 55%. Кроме того, 36% родителей хотели бы дать детям возможность найти хорошую работу, 14% - финансовую грамотность, а 7% - стартовый капитал. Исследование проводилось в мае 2026 года в 37 городах с населением свыше 500 тысяч человек по репрезентативной выборке.

