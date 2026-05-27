Чистая прибыль банков в апреле снизилась на 22,4% - 27.05.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль банков в апреле снизилась на 22,4%
Финансы, Банки, банк Россия
17:20 27.05.2026 (обновлено: 17:21 27.05.2026)
 
Чистая прибыль банков в апреле снизилась на 22,4%

ЦБ: чистая прибыль банков в апреле снизилась на 22,4% к марту, до 348 миллиардов рублей

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль российских банков в апреле 2026 года снизилась на 22,4% в месячном выражении, до 348 миллиардов рублей, следует из информационно-аналитического материала Банка России "О развитии банковского сектора РФ".
Согласно материалу, чистая прибыль сектора в апреле составила 348 миллиардов рублей, что на 100 миллиардов рублей, или на 22,4% меньше мартовского результата.
"Повлияло снижение неосновных (волатильных) доходов, главным образом из-за отрицательной валютной переоценки на фоне укрепления рубля на примерно 9%", - сообщает регулятор.
"Совокупный результат сектора составил 369 миллиардов рублей, что немного выше прибыли из-за положительной переоценки долговых ценных бумаг, отражаемой напрямую в капитале", - уточняется в материале.
