Задолженность россиян по ипотеке в апреле выросла на 0,4%

2026-05-27T17:53+0300

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Рост ипотечного кредитования в России в апреле ускорился до 0,4% после 0,3% в марте, сообщается в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора РФ". "По предварительным данным, задолженность населения по ипотеке в апреле выросла на умеренные 0,4% после 0,3% в марте", – говорится в материале. Показатель в прошлом месяце составил 24,2 триллиона рублей. В годовом выражении он увеличился на 10,5%.Уточняется, что объем ипотечных выдач в апреле увеличился до 359 миллиардов (+9%) после 330 миллиардов в марте. Доля ипотеки с господдержкой сохранилась на уровне февраля-марта: около 60% от общего объема выдач. По наиболее востребованной "Семейной ипотеке" предоставлено 163 миллиарда рублей.Выдачи рыночной ипотеки продолжили расти – до 157 миллиардов, но динамику все еще сдерживают высокие ставки, указал регулятор. Средняя ставка по выданным за апрель кредитам на жилье была 18,5% годовых, как и месяцем ранее.

финансы, банки, банк россия, ипотека, недвижимость