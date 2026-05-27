Туск рассказал о новой задумке Польши и Британии против России

Новое соглашение о расширении военного сотрудничества между Варшавой и Лондоном должно быть направлено против Москвы, заявил польский премьер-министр Дональд...

2026-05-27T15:25+0300

МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Новое соглашение о расширении военного сотрудничества между Варшавой и Лондоном должно быть направлено против Москвы, заявил польский премьер-министр Дональд Туск. "Польша стремится к максимально тесным дипломатическим отношениям с Великобританией, уделяя особое внимание защите от России", — цитирует его агентство Reuters.На заседании кабинета министров накануне Туск отметил, что в среду стороны подпишут договор о взаимодействии. Как он пояснил, документ получит название "Трактат между Польской Республикой и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии о партнерстве в области безопасности и обороны". В прошлом году подобное соглашение было оформлено Варшавой с Парижем. Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не намерена нападать ни на одну страну. По его словам, западные лидеры систематически запугивают своих граждан вымышленной угрозой, чтобы отвлечь их от внутренних проблем.

