На Западе выступили с экстренным предупреждением об ударах ВС России - 27.05.2026, ПРАЙМ
На Западе выступили с экстренным предупреждением об ударах ВС России
2026-05-27T07:13+0300
в мире
киев
украина
запад
всу
мид рф
вс рф
Момент удара "Орешником" по украинским критическим объектам. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Заявление Министерства иностранных дел России о продолжении ударов возмездия по Киеву не следует трактовать как ультиматум, отметил в своем YouTube-канале британский военный аналитик Александр Меркурис.
"Некоторые говорят, что это ультиматум. Это не ультиматум, а декларация о намерениях", — отметил он.
Меркурис подчеркнул, что адресаты этого заявления должны отнестись к нему со всей серьезностью и осознать, что реакция Москвы на действия ВСУ станет значительно более жесткой.
"Повторю еще раз: этим людям — дипломатам, иностранным гражданам, жителям Киева — не предъявили ультиматум, а предупредили о том, что случится", — добавил аналитик.
В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, где находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.
Российская армия ответным ударом возмездия поразила цели, связанные с военным руководством Украины, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".
В МИД в понедельник сообщили, что российская армия в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты расположены в Киеве, поэтому министерство призвало дипломатов и представителей международных организаций скорее покинуть город, а местных жителей — не приближаться к военной и административной инфраструктуре.
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
