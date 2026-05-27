Добыча угля в России в январе-апреле снизилась 140 миллионов тонн - 27.05.2026, ПРАЙМ
Добыча угля в России в январе-апреле снизилась 140 миллионов тонн
промышленность
росстат
промышленность, росстат
Промышленность, Росстат
20:24 27.05.2026
 
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Добыча угля в России в январе-апреле снизилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года - до 140 миллионов тонн, в апреле сокращение составило 1,5% - до 35,7 миллиона тонн, следует из сообщения Росстата.
Добыча каменного угля за четыре месяца составила 107 миллионов тонн, сократившись на 5,4% в годовом выражении. В том числе антрацита добыто 6,5 миллиона тонн (снижение на 15%), коксующегося угля - 35,5 миллиона тонн (рост на 2%).
Добыча рядового бурого угля (лигнита) уменьшилась на 3,5% и составила 33,7 миллиона тонн.
В 2025 году добыча угля в России сократилась на 0,2%, до 429 миллионов тонн. В первом квартале текущего года было добыто 105 миллионов снизилась на 6,1%, до 105 миллиона тонн.
