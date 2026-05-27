"Плохо кончится": в Италии дали Зеленскому совет насчет Одессы - 27.05.2026, ПРАЙМ
"Плохо кончится": в Италии дали Зеленскому совет насчет Одессы
07:22 27.05.2026
 
"Плохо кончится": в Италии дали Зеленскому совет насчет Одессы

Профессор Орсини: Киеву нужно укрепить Одессу, а не угрожать Белоруссии

МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. В интервью итальянской газете IL Fatto Quotidiano профессор социологии из римского университета Luiss Алессандро Орсини заявил, что Киев должен сосредоточиться на защите Одессы, а не выдвигать агрессивные угрозы в адрес Белоруссии.

"Если Зеленский продолжит и дальше угрожать Белоруссии, забыв, что у него южные границы не прикрыты, а, к примеру, Одессу только готовят к обороне, то это все плохо для него кончится", — сказал он.
Эксперт подчеркнул, что Россия обладает множеством инструментов, чтобы осадить киевское руководство, поэтому Зеленскому нужно быть осторожным в своих заявлениях.

"Россия может прорвать фронт из Белоруссии и двинуться на Киев, когда Украина уже ослабла", — предположил Орсини.

Во вторник из регионального командования ВСУ сообщили, что Одессу готовят к круговой обороне. Согласно полученной информации, в регионе завершается строительство протяженных противотанковых рвов и блиндажей, установка колючей проволоки, "зубов дракона" и других укреплений.
В начале мая Зеленский неоднократно заявлял о предполагаемом наступлении на Киев из Белоруссии и поручил усилить давление на Минск. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что такие заявления лишь обостряют обстановку и подстрекают к продолжению конфликта.

На прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил встречу с Зеленским "в любой точке — на Украине или в Белоруссии" в ответ на обвинения со стороны киевских властей. Однако, украинское Министерство иностранных дел не решилось пригласить белорусского лидера в Киев.
