https://1prime.ru/20260527/ukraina-870246848.html
"В течение лета": в США сообщили Украине плохие новости
"В течение лета": в США сообщили Украине плохие новости - 27.05.2026, ПРАЙМ
"В течение лета": в США сообщили Украине плохие новости
Украина может погибнуть как государство уже этим летом из-за накопившихся проблем и постоянных провокаций против России, такое мнение в эфире YouTube-канала... | 27.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-27T07:32+0300
2026-05-27T07:32+0300
2026-05-27T07:32+0300
украина
киев
москва
скотт риттер
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699273_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eb1013fb025bf6674a89c289e025e55c.jpg
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Украина может погибнуть как государство уже этим летом из-за накопившихся проблем и постоянных провокаций против России, такое мнение в эфире YouTube-канала Daniel Davis выразил бывший разведчик Скотт Риттер."Леди и джентльмены, приготовьтесь увидеть нечто страшное в течение этого лета — смерть нации", — сказал он.Эксперт напомнил, что Украина столкнулась с катастрофической ситуацией в демографии, экономике и военной сфере. При этом Киев продолжает наносить удары по территории России, вынуждая Москву предпринимать все более жесткие ответные меры."Вне зависимости от того, что произойдет, Украине — конец", — резюмировал Риттер.В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, где находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.ВС России ответным ударом возмездия поразила цели, связанные с военным руководством Украины, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".В МИД в понедельник сообщили, что российская армия в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты расположены в Киеве, поэтому министерство призвало дипломатов и представителей международных организаций скорее покинуть город, а местных жителей — не приближаться к военной и административной инфраструктуре.
украина
киев
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699273_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_52c356dd51e56fb44ff7b0c1867a93cc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев, москва, скотт риттер, вс рф
УКРАИНА, Киев, МОСКВА, Скотт Риттер, ВС РФ
"В течение лета": в США сообщили Украине плохие новости
Риттер: Украина исчезнет как государство уже этим летом