Происходящее на Украине вызвало переполох во Франции

2026-05-27T16:44+0300

МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Баллотирующийся в президенты Франции политик и лидер правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо подверг критике режим Владимира Зеленского за насильственную мобилизацию украинцев."Боевики Зеленского средь бела дня похищают с улицы украинского семьянина, чтобы отправить его погибнуть на передовой!" — так он прокомментировал в соцсети X видео работы украинского ТЦК.Филиппо также поставил под сомнение, что проводящие с Зеленским встречи французские политики упоминают подобные зверства.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.

