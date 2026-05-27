Происходящее на Украине вызвало переполох во Франции - 27.05.2026, ПРАЙМ
Происходящее на Украине вызвало переполох во Франции
Баллотирующийся в президенты Франции политик и лидер правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо подверг критике режим Владимира Зеленского за насильственную... | 27.05.2026, ПРАЙМ
Происходящее на Украине вызвало переполох во Франции

МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Баллотирующийся в президенты Франции политик и лидер правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо подверг критике режим Владимира Зеленского за насильственную мобилизацию украинцев.
"Боевики Зеленского средь бела дня похищают с улицы украинского семьянина, чтобы отправить его погибнуть на передовой!" — так он прокомментировал в соцсети X видео работы украинского ТЦК.
Филиппо также поставил под сомнение, что проводящие с Зеленским встречи французские политики упоминают подобные зверства.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
