https://1prime.ru/20260527/vance-870259875.html

"Оправдано ли это?" Вэнс сделал необычное заявление о войне с Ираном

"Оправдано ли это?" Вэнс сделал необычное заявление о войне с Ираном - 27.05.2026, ПРАЙМ

"Оправдано ли это?" Вэнс сделал необычное заявление о войне с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что задается вопросом об обоснованности начала военной операции Соединенных Штатов против Ирана. | 27.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-27T17:17+0300

2026-05-27T17:17+0300

2026-05-27T17:17+0300

иран

сша

тегеран

дональд трамп

марко рубио

джей ди вэнс

nbc

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850145492_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dade176e88a2a1d5df1634256cbb8926.jpg

МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что задается вопросом об обоснованности начала военной операции Соединенных Штатов против Ирана. Он отметил, что на протяжении всего конфликта его взгляды формировались под влиянием его религиозных убеждений. Он упомянул, что "христианская концепция справедливой войны заставляет лидеров задавать очень сложные вопросы о том, оправдана ли она". "Но в лучшем случае, это заставляет задавать правильные вопросы. Поэтому я постоянно спрашиваю себя: „Оправдано ли это? Морально ли это? Правильно ли это делать?“ И это, безусловно, ограничивает действия политических лидеров, как и должно быть", — сказал Вэнс в интервью NBC.Кроме того, он выразил надежду, что Иран согласится не разрабатывать ядерное оружие в рамках возможного соглашения с США. В понедельник государственный секретарь США Марко Рубио заявил о высокой вероятности временного соглашения с Ираном по ядерной программе. Ранее газета The Washington Post сообщила, что рамочное соглашение, которое еще не было одобрено иранской стороной, предполагает отказ Тегерана от запасов высокообогащенного урана. Однако в самой исламской республике эту информацию о готовности вывести уран опровергли. В воскресенье Дональд Трамп заявил, что стороны практически согласовали условия и вскоре объявят о них. Согласно данным СМИ, в ближайшее время они могут подписать меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает обязательства Ирана не разрабатывать ядерное оружие, а Соединенные Штаты могут снять блокаду с портов. Сообщается, что Белый дом также планирует отменить некоторые санкции, что позволит Ирану свободно экспортировать нефть. США готовы обсудить разморозку активов республики в течение 60 дней, если окончательный вариант соглашения будет принят.

https://1prime.ru/20260527/proliv-870251044.html

https://1prime.ru/20260526/iran-870221375.html

https://1prime.ru/20260527/neft--870248598.html

иран

сша

тегеран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иран, сша, тегеран, дональд трамп, марко рубио, джей ди вэнс, nbc