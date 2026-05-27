Паромную переправу Холмск - Ванино приостановят из-за шторма
2026-05-27T06:54+0300
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 мая – ПРАЙМ. Работу паромной переправы Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) приостановят в четверг из-за шторма в Татарском проливе, предупреждает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.
"В связи с подходом циклона, действие которого распространится по всему Татарскому проливу, с начала суток 28 мая ожидается закрытие движения через паромную переправу Ванино – Холмск – Ванино", - говорится в сообщении.
По метеопрогнозу, отмечает пресс-служба, движение паромов из порта Ванино на Сахалин может начаться во второй половине суток 30 мая.
Паромная переправа Холмск (Сахалин) - Ванино (Хабаровский край) обеспечивает более 75% всех грузовых и около 25% пассажирских перевозок между островом и материком. Основную нагрузку выполняют грузопассажирские дизель-электроходы "Сахалин-8", "Сахалин-9" и "Сахалин-10", средний возраст которых превышает 30 лет.
